Deutsche Börse-News
Gold: Moderate Erholung
- Gold stabilisiert nach Rücksetzer wegen Entspannung
- Gold fiel auf Jahrestief und stieg binnen eines Tages
- Vorsicht wegen anhaltender Unsicherheit und Zinsrisiken
FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Goldpreise stabilisieren sich nach dem Rücksetzer dank geopolitischer Entspannung und schwächerem US-Dollar - Michael Blumenroth sieht kurzfristige Erholungspotenziale, mahnt zur Vorsicht angesichts weiterhin unsicherer Rahmenbedingungen.
19. Juni 2026. FRANKFURT (Xetra-Gold). Nachdem ich vergangene Woche schlechte Nachrichten für die Freunde des gelben Metalls verkünden musste, sieht die Welt in dieser Woche wieder etwas besser aus - im Prinzip ähnlich wie der Umschwung beim Wetter, nachdem der Herbstregen vergangener Woche wieder hochsommerlichen Temperaturen weicht. Eigentlich bin ich in dieser Woche nicht "im Dienst" - Neugierigen sei der "Rohstoff-Talk" mit Manuel Koch empfohlen, der zeitgleich mit diesen Zeilen verfügbar sein sollte. Dort klären wir dieses Rätsel nämlich auf. Ich hoffe, ich habe die Spannung hiermit zum Siedepunkt getrieben. Aber für das edelste aller Metalle greife ich natürlich gerne zur Feder, wenngleich ich dies zugegebenermaßen ungewöhnlicherweise an einem Dienstagnachmittag mache.
Goldpreis fällt auf Jahrestief
Am vergangenen Donnerstagmorgen war der Goldpreis mit etwa 4.024 US-Dollar pro Unze auf das niedrigste Niveau seit Jahresbeginn gefallen. Die unsichere Lage im Nahen Osten, die steigenden Inflationsraten, die Neubewertung der Geldpolitik der Notenbanken hin zu Leitzinserhöhungen, sowie der Exodus von spekulativen Anlegern aus Goldpositionen hatten das gelbe Metall stark unter Druck gesetzt. Allerdings erwiesen sich die 4.000 US-Dollar bis dato erwartungsgemäß als profunde Unterstützung. Niemand traute sich, auf ein Durchbrechen dieser Marke zu setzen, so dass der Goldpreis gleichtägig bereits wieder rund 200 US-Dollar von den Tiefständen zulegen konnte.
Zinsschritte und geopolitische Signale
Dies, obwohl die EZB am Nachmittag die Leitzinsen erhöht hatte, was allerdings bereits im Vorfeld fest an den Märkten eingepreist gewesen war. Nachdem Sonntagabend kurz nach dem ersten Auftritt der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft US-Präsident Trump via Social Media verkündete, dass am Freitag dieser Woche ein sogenanntes "Memorandum of Understanding" zwischen den USA und dem Iran unterzeichnet werden soll, welches u.a. eine weitere 60-tägige Waffenruhe sowie die Öffnung der seit Ende Februar blockierten Straße von Hormus zum Inhalt haben soll, kam es am Montag zu starken Marktreaktionen.
Reaktionen an Rohstoff- und Devisenmärkten
Die Ölpreise fielen spürbar, die Inflationserwartungen wurden verringert, ebenso die an den Zinsterminmärkten eingepreisten Zinserhöhungserwartungen an die Notenbanken. Auch der US-Dollar gab moderat nach, was die Goldpreise ebenfalls stützte.
Goldpreis in US-Dollar im Wochenverlauf
In Zahlen übersetzt bedeutet dies, dass die Goldpreise am Donnerstagmorgen vergangener Woche bei rund 4.095 US-Dollar in den europäischen Handelstag starteten. Bereits zum Tagesschluss notierte das edle Metall bereits wieder über 4.200 und verabschiedete sich auch am Freitag bei 4.220 aus der vergangenen Woche. Am Montag starteten die Goldpreise bei rund 4.280 in die neue Woche und wurden im Tageshoch bei etwa 4.369 gehandelt. Beim Schreiben dieser Zeilen am Dienstag um 15.30 Uhr wird Gold bei rund 4.340 US-Dollar etwas leichter gehandelt.
Xetra-Gold zieht ebenfalls an
Der Xetra-Gold-Preis legte ebenfalls zu: Während der üblichen Handelszeiten stieg er von 114 Euro pro Gramm am vergangenen Donnerstagmorgen bis Freitagabend aufwärts auf 117,50. Auch hier ging es gleich zu Handelsbeginn am Montag stramm gen Norden auf ein Tageshoch bei 120,90 am Nachmittag. Am heutigen Dienstagnachmittag notiert der Preis etwas tiefer bei rund 120,20 Euro.
Vorsicht trotz positiver Signale
Ich will kein Wasser in den Wein schütten, aber ganz ehrlich hätte ich bei einem Brent-Preis von aktuell 80 US-Dollar einen festeren Kurs des Euros zum US-Dollar sowie etwas höhere Goldpreise als aktuell erwartet. Meine persönliche Vermutung ist, dass die Märkte die Öffnung der Straße von Hormus und eine weitere, anhaltende und nachhaltige Normalisierung der geopolitischen Lage noch nicht voll einpreisen wollen. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Und wenn selbst Spanien bei der Fußball-Weltmeisterschaft nicht gegen die Kapverden gewinnen kann, wer möchte dann davon ausgehen, dass die Deeskalation im Nahen Osten nun hundertprozentig in trockenen Tüchern ist? Zudem im Laufe dieser Woche u.a. die Notenbank der USA und Großbritanniens noch tagen werden - worüber ich in der kommenden Woche berichten werde.
Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich ein paar spannende Fußballtage und bei den vorhergesagten Temperaturen einen perfekt funktionierenden Kühlschrank.
Von Michael Blumenroth, 17. Juni 2026, Deutsche Börse AG
(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)
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Ich bin heute unterwegs, daher nur kurz:
Mit „Iran-Prämie“ meinte ich nicht, dass Gold wegen Iran automatisch steigen muss. Gemeint war der geopolitische Risikoanteil im Markt – und der kann kurzfristig widersprüchlich wirken.
Krieg kann Gold stützen, wenn Sicherheitsflucht und Vertrauensverlust dominieren. Er kann Gold aber auch drücken, wenn Ölpreis, Inflationssorgen, Dollarstärke und Zinserwartungen stärker wirken. Dazu kommt: In Stressphasen wird Gold manchmal verkauft, weil es liquide ist.
Wenn der Krieg endet, kann deshalb ebenfalls beides passieren: Die Angstprämie fällt raus, was Gold belasten kann. Gleichzeitig könnten Öl-, Inflations- und Zinsdruck nachlassen, was Gold wieder stützen würde.
Für mich bleibt deshalb: Kurzfristig ist das schwer sauber zu trennen. Langfristig zählen eher Schulden, Realzinsen, Zentralbankkäufe, geopolitische Fragmentierung und Misstrauen ins Fiat-System.
Ganz so schwarz sehe ich es nicht mit „keiner weiß was“. Eine exakte Tagesprognose für Gold ist natürlich unseriös, aber ein Bild der Lage kann man sich schon machen.
Wir haben im Moment mehrere Kräfte gleichzeitig:
Fed bleibt hart bzw. mindestens vorsichtig, weil Inflation und Energiepreise nicht sauber unter Kontrolle sind. Das drückt kurzfristig auf Gold, weil höhere Realzinsen bzw. ein stärkerer Dollar immer Gegenwind sind. Gleichzeitig ist genau diese Zinspolitik für die USA selbst ein Problem, weil die Schulden- und Zinslast immer schwerer wird. Das ist mittel- bis langfristig eher ein Argument für Gold, nicht dagegen.
Dann Iran/Öl/Hormus: Wenn es eine Entspannung gibt, fällt kurzfristig die geopolitische Prämie aus Gold und Öl raus. Aber damit ist die Grundfrage nicht erledigt. Die Region bleibt fragil, und jeder neue Zwischenfall kann die Risikoprämie sofort zurückbringen. Gerade weil Öl, Dollar, US-Schulden und Geopolitik zusammenhängen, ist das kein normaler Rohstoffzyklus.
Und dann kommt noch das strukturelle Thema: Zentralbanken kaufen bzw. halten weiter Gold, weil sie offensichtlich unabhängiger vom Dollar-System werden wollen. Das ist kein Tagestrade, sondern ein langfristiger Vertrauensindikator.
Mein Fazit: Kurzfristig kann Gold natürlich weiter korrigieren, besonders wenn Fed und Dollar drücken und die Iran-Prämie rausläuft. Aber die großen Treiber – Schulden, Realzinsen, geopolitische Fragmentierung, Zentralbankkäufe, Misstrauen ins Fiat-System – sind nicht verschwunden. Deshalb würde ich nicht behaupten, man könne nichts erkennen. Man kann nur nicht seriös sagen, ob der nächste Move erst 4.200 oder direkt wieder 4.350 ist.
Ich würde Gold aktuell nicht mehr nur als klassisches „Krisenmetall“ betrachten. Die einfache Formel „Krieg hoch = Gold hoch, Entspannung = Gold runter“ greift zu kurz. Gold kann auch bei geopolitischer Entspannung steigen, wenn die dahinterliegenden Marktmechanismen goldfreundlich sind.
Die entscheidende Kette lautet:
Geopolitik beeinflusst den Ölpreis.
Der Ölpreis beeinflusst Inflationserwartungen.
Inflationserwartungen beeinflussen Zinserwartungen.
Zinserwartungen beeinflussen Realzinsen und Dollar.
Und genau dort liegt der zentrale Hebel für Gold.
Wenn sich etwa die Lage am Persischen Golf oder im Iran-Konflikt beruhigt, fällt oft der Ölpreis. Ein fallender Ölpreis nimmt Inflationsdruck aus dem Markt. Dadurch sinkt die Erwartung, dass die Fed länger hart bleiben oder Zinsen weiter hochhalten muss. Fallen dann Dollar und US-Renditen, wird Gold attraktiver, obwohl die geopolitische Angst eigentlich abnimmt. Das wirkt nur auf den ersten Blick paradox: Gold verliert vielleicht Angstprämie, gewinnt aber über niedrigere Realzinsen und einen schwächeren Dollar.
Deshalb sollte man bei Gold zwischen zwei Prämien unterscheiden.
Erstens die kurzfristige Angstprämie: Krieg, Nahost, Iran, Ukraine, Eskalationsrisiken, Öl-Schock, nukleare Drohrhetorik. Diese Prämie kann bei Entspannung schnell verschwinden.
Zweitens die strukturelle Systemprämie: Misstrauen in Dollar und Euro, hohe Staatsschulden, eingefrorene Reserven, Sanktionen, Blockbildung, De-Dollarisierung, Zentralbankkäufe und die zunehmende Politisierung des westlichen Finanzsystems. Diese Prämie verschwindet nicht sofort, nur weil ein einzelner Konflikt entschärft wird.
Genau hier liegt für mich der Kern der Goldthese. Gold ist nicht nur Versicherung gegen Krieg, sondern auch gegen Vertrauensverlust in die bestehende Finanz- und Sicherheitsordnung. Wenn Staaten sehen, dass Reserven eingefroren, Zahlungswege politisiert und Währungen als geopolitische Machtinstrumente genutzt werden, wird Gold als neutraler Reservewert attraktiver. Gold hat keinen Emittenten, keine Gegenpartei, keinen Zahlungsnetzbetreiber und keine Sanktionsinstanz.
Was passiert also mit Gold, wenn sich die geopolitische Lage beruhigt?
Bei einer taktischen Beruhigung, etwa weniger Risiko um Iran/Hormus, aber weiter bestehender Blockkonflikt zwischen Westen, Russland, China und Iran, wäre Gold nicht zwingend schwach. Wenn Öl, Dollar und Renditen dadurch fallen, kann Gold sogar steigen.
Bei einer echten Risikoentspannung, bei der Anleger Sicherheit verkaufen, während Dollar und Realzinsen hoch bleiben, wäre Gold anfälliger für Rücksetzer. Dann verschwindet die Angstprämie, ohne dass die Zinsseite hilft.
Eine wirklich strukturelle Normalisierung wäre dagegen klarer negativ für Gold. Dafür müsste aber sehr viel mehr passieren: belastbare Friedensordnung in Europa, weniger Sanktionskrieg, weniger Blockbildung, weniger Zentralbankdiversifikation weg vom Dollar, stabilere Staatsfinanzen und ein glaubwürdiger Rückgang geopolitischer Systemspannung. Das sehe ich aktuell nicht als Basisszenario.
Kurzfristig kann Gold jederzeit korrigieren, besonders wenn der Markt zu schnell gestiegen ist, der Dollar wieder anzieht oder US-Realzinsen steigen. Bei Goldminen wäre der Effekt noch stärker, weil Minen den Goldpreis gehebelt abbilden.
Mittelfristig bleibt Gold für mich aber unterstützt, solange hohe Staatsverschuldung, Zweifel an westlicher Finanzneutralität, Zentralbankkäufe, geopolitische Blockbildung und Währungsdiversifikation bestehen bleiben.
Für mich ist daher die wichtigste Unterscheidung:
Die kurzfristige Angstprämie kann verschwinden.
Die strukturelle Misstrauensprämie bleibt.
Deshalb wäre es falsch, Gold nur deshalb negativ zu sehen, weil sich ein geopolitischer Konflikt beruhigt. Entscheidend ist nicht nur, ob weniger Krieg droht, sondern was gleichzeitig mit Öl, Dollar, Realzinsen und Zentralbanknachfrage passiert.
Mein Arbeitsmodell bleibt: Gold ist kurzfristig schwankungsanfällig, aber strukturell weiter stark, solange die Weltordnung nicht wirklich repariert ist. Wirklich gefährlich für Gold wäre erst die Kombination aus dauerhaft starken Realzinsen, starkem Dollar, nachlassenden Zentralbankkäufen und glaubwürdiger geopolitischer Normalisierung.
Davon sind wir aus meiner Sicht noch weit entfernt.