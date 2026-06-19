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    Eintrittsgeld in Venedig

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    An Spitzentagen sogar 50 Euro?

    Für Sie zusammengefasst
    • Venturini schlägt 30 bis 50 Euro an Spitzentagen vor
    • Gebühr gilt nur an rund 60 Tagen bis Ende Juli
    • Muss mit Rom verhandeln wegen nationaler Obergrenze
    Eintrittsgeld in Venedig - An Spitzentagen sogar 50 Euro?
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    VENEDIG (dpa-AFX) - In Venedig hat ein Vorstoß des neuen Bürgermeisters Simone Venturini über eine mögliche deutliche Erhöhung des Eintrittsgelds für Kurzbesucher der norditalienischen Lagunenstadt eine Debatte ausgelöst. "Wenn es heute zwischen 5 und 10 Euro liegt, besteht mein Vorschlag darin, es an bestimmten Tagen auf 30 bis 50 Euro anzuheben", zitierte ihn die Zeitung "Corriere della Sera". Er wolle darüber mit der Regierung in Rom sprechen.

    Venturini (38) setzte sich als Kandidat des Mitte-Rechts-Lagers bei den Kommunalwahlen Ende Mai durch und trat damit die Nachfolge von Luigi Brugnaro an, der zuvor gut zehn Jahre Bürgermeister Venedigs war. Venturini war bislang unter Brugnaro Tourismusassessor in der Lagunenstadt und maßgeblich an der Einführung der Eintrittsgebühr vor zwei Jahren beteiligt.

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    Kritiker bezweifeln Wirkung von Gebühr

    Im laufenden Jahr nimmt Venedig an insgesamt 60 Tagen bis Ende Juli von Kurzbesuchern zehn Euro für ein Ticket - auch, wenn sie sich nur für ein paar Stunden in den Gassen rund um Markusplatz und Rialtobrücke aufhalten. Nur wer frühzeitig bucht - mindestens drei Tage zuvor - kommt mit fünf Euro davon. Ziel der Maßnahme ist es, dem Massentourismus Einhalt zu gebieten.

    Kritiker wenden bereits seit geraumer Zeit ein, dass der Eintritt kaum jemanden davon abhält, nach Venedig zu kommen. Die aktuellen Zahlen der Stadtverwaltung scheinen diese Einschätzung zumindest teilweise zu stützen: Trotz gestaffelter Gebühr entschieden sich viele Besucher weiter für den regulären Tarif. Der Unterschied zwischen fünf und zehn Euro dürfte dabei bislang zu gering sein, um das Besucherverhalten spürbar zu beeinflussen.

    Venturini muss mit Rom verhandeln

    "Mein Programm war klar: die Gebühr zu reformieren und weiterzuentwickeln", sagte Venturini nun. Bereits im Wahlkampf hatte er vorgeschlagen, das Eintrittsgeld an bestimmten Tagen, an denen besonders viele Tagestouristen, die nur wenige Stunden in der Innenstadt sind, erwartet werden, zu erhöhen.

    So einfach kann Venturini die Eintrittgebühr italienischen Medienberichten zufolge aber nicht weiter erhöhen. Die Gebühr sei zwar per Gemeindeverordnung eingeführt worden, die Obergrenze jedoch durch ein nationales Gesetz festgelegt worden, berichtete das Portal "Il Post". Daher muss Venturini mit der Regierung in Rom Rücksprache halten, was er nun ankündigte.

    Ex-Bürgermeister: Gebühr ist "Barbarei"

    An dem Vorstoß gibt es in Venedig Kritik: Ex-Bürgermeister Massimo Cacciari nannte die Gebühr eine "Barbarei", mit der die Stadt zu einer Art Museum verkomme. Der Verfassungsrechtler Ludovico Mazzarolli äußerte im "Corriere della Sera" auch rechtliche Bedenken: 50 Euro seien kein Zugangsbeitrag mehr, sondern könnten als Beschränkung der Bewegungsfreiheit interpretiert werden./rme/DP/stw

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    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,60 % und einem Kurs von 7,244 auf Tradegate (19. Juni 2026, 10:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um +8,71 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,51 %.

    Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,66 Mrd..

    TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,1250EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +39,00 %/+25,10 % bedeutet.





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    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TUI eingestellt.

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