Gesperrte Bonner Nordbrücke wird nicht mehr freigegeben
Für Sie zusammengefasst
- Bonner Nordbrücke vorläufig nicht freigegeben
- Brücke über den Rhein Anfang Juni bereits gesperrt
- Verkehrsminister Schnieder bestätigt Sperrung
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
BONN (dpa-AFX) - Die einst vielbefahrene Bonner Nordbrücke kann vorläufig nicht mehr für den Verkehr freigegeben werden. Das sagte Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU). Die Autobahnbrücke über den Rhein war Anfang Juni wegen Schäden gesperrt worden./idt/pa/DP/jha
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