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    HELIOS SOLAR AG verschiebt Zeichnungsfrist auf 29. Juni 2026

    HELIOS SOLAR AG justiert den Zeitplan für ihren Börsengang: Die Zeichnungsfrist startet später – mit dem Ziel, mehr Investoren den Zugang zum IPO zu eröffnen.

    HELIOS SOLAR AG verschiebt Zeichnungsfrist auf 29. Juni 2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Die Zeichnungsfrist für den geplanten Börsengang im regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse beginnt jetzt am 29. Juni 2026 und läuft bis zum 13. Juli 2026 (vorher geplant: 22. Juni 2026).
    • Die Verschiebung dient dazu, zusätzliche Zeichnungsmöglichkeiten zu schaffen und einem breiteren Investorenkreis den Zugang zum IPO zu ermöglichen; hierfür ist ein Nachtrag zum Wertpapierprospekt erforderlich.
    • Das Management der HELIOS SOLAR AG ist vom 23. bis 25. Juni 2026 auf der Intersolar Europe 2026 in München präsent und führt intensive Gespräche mit institutionellen Investoren, strategischen Partnern und Marktteilnehmern.
    • Die gewonnene Zeit wird genutzt, um Kontakte zu vertiefen und interessierten Investoren zusätzliche Gelegenheiten zum direkten Austausch mit dem Management zu bieten.
    • Der weitere Zeitplan bleibt unverändert: Die Erstnotiz an der Frankfurter Wertpapierbörse ist weiterhin im ursprünglich geplanten Zeitfenster am 28. Juli 2026 vorgesehen.
    • Über HELIOS SOLAR AG: Holding mit Schwerpunkt auf Entwicklung und Realisierung von Photovoltaik-Projekten (derzeit Fokus Malaysia/Südostasien, geplante Expansion nach Europa); Mitteilung ist Werbeinformation, Angebot nur auf Basis des Prospekts und nicht zur Verbreitung in USA, Japan, Kanada, Neuseeland oder Australien — Investitionen sind risikobehaftet.







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    HELIOS SOLAR AG verschiebt Zeichnungsfrist auf 29. Juni 2026 HELIOS SOLAR AG justiert den Zeitplan für ihren Börsengang: Die Zeichnungsfrist startet später – mit dem Ziel, mehr Investoren den Zugang zum IPO zu eröffnen.
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