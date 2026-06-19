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    RMV erhöht Ticketpreise zum Jahreswechsel nicht

    Für Sie zusammengefasst
    • RMV belässt Ticketpreise zum 1. Januar unverändert
    • Aufsichtsrat beschließt neue Tarifstruktur 2027
    • Schülerticket, Seniorenticket und SparPass bestehen
    RMV erhöht Ticketpreise zum Jahreswechsel nicht
    Foto: Siarhei - 356130783

    HOFHEIM (dpa-AFX) - Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) ändert nichts an seinen Ticketpreisen. Das hat der RMV-Aufsichtsrat beschlossen, wie der Verkehrsverbund mitteilt. Die Preise für Einzel- und Tageskarten bleiben damit zum 1. Januar unverändert. In den vergangenen Jahren hatte der RMV die Preise zum Jahreswechsel teils deutlich erhöht, zuletzt um durchschnittlich 4,75 Prozent.

    Zugleich beschloss der Aufsichtsrat Eckpunkte einer neuen Tarifstruktur, die im Sommer 2027 in Kraft treten soll. Diese baue auf dem Deutschlandticket auf. Die Anzahl von derzeit mehr als 100 Ticketarten und Preisen werde drastisch reduziert, teilte der RMV mit. Insbesondere die Varianten von Zeitkarten und die Anzahl der Tarifzonen würden vereinfacht.

    Angebote wie das Schülerticket Hessen, das Seniorenticket Hessen oder das RMV-KombiTicket blieben grundsätzlich erhalten. Auch der RMV-SparPass für den verbundweiten Kauf von rabattierten Fahrkarten werde weitergeführt./isa/DP/stw






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    RMV erhöht Ticketpreise zum Jahreswechsel nicht Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) ändert nichts an seinen Ticketpreisen. Das hat der RMV-Aufsichtsrat beschlossen, wie der Verkehrsverbund mitteilt. Die Preise für Einzel- und Tageskarten bleiben damit zum 1. Januar unverändert. In den …
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