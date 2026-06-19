Neotech Metals gibt Abschluss einer Privatplatzierung bekannt

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Vancouver, British Columbia, 19. Juni 2026 / IRW-Press / Neotech Metals Corp. (CSE: NTMC | OTC: NTMFF | FWB: V690) („Neotech“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Anschluss an seine Pressemitteilungen vom 19. Mai bzw. 27. Mai 2026 eine im Vorfeld angekündigte Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung (die „Platzierung“) abgeschlossen hat.

Im Rahmen der Platzierung hat das Unternehmen folgende Wertpapiere ausgegeben:

4.199.422 Non-Flow-Through-Einheiten des Unternehmens („ NFT-Einheiten “) zum Preis von 0,28 $ pro NFT-Einheit, die einem Bruttoerlös von 1.175.838 $ entsprechen; jede dieser NFT-Einheiten bestand aus einer Stammaktie des Unternehmens sowie der Hälfte eines Aktienkaufwarrants (jeder solche ganze Warrant gilt als ein „ NFT-Warrant “), der dessen Inhaber innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren zum Kauf einer Stammaktie zum Preis von 0,45 $ berechtigt; 4.882.820 Flow-Through-Einheiten des Unternehmens („ FT-Einheiten “) zum Preis von 0,39 $ pro FT-Einheit, die einem Bruttoerlös von 1.904.300 $ entsprechen; jede dieser FT-Einheiten bestand aus einer Stammaktie, die gemäß dem kanadischen Einkommensteuergesetz (Income Tax Act) als „Flow-Through-Aktie“ zu werten ist, sowie der Hälfte eines Aktienkaufwarrants (" FT-Warrant “), der dessen Inhaber innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren zum Kauf einer Stammaktie zum Preis von 0,45 $ berechtigt.

Das Unternehmen konnte mit der Platzierung einen gesamten Bruttoerlös in Höhe von 3.080.138 $ erzielen.

In Verbindung mit der Finanzierung hat das Unternehmen der Firma Canaccord Genuity Corp. ein Honorar (Finder Fee) in Höhe von 5.382 $ bezahlt und 13.800 nicht übertragbare Finder-Warrants (die „Finder-Warrants”) ausgegeben. Jeder Finder-Warrant berechtigt dessen Inhaber innerhalb von drei (3) Jahren ab dem Ausgabedatum zum Erwerb einer (1) Aktie zum Preis von 0,45 $ pro Aktie.

Im Rahmen der Finanzierung wurden auch 25.500 FT-Einheiten an einen Insider des Unternehmens ausgegeben, die einem Bruttoerlös von 9.945 $ entsprechen. Dementsprechend gilt die Ausgabe solcher Wertpapiere (zusammen betrachtet, die „Insider-Beteiligung“) als „Transaktion mit einer nahestehenden Partei“ („related party transaction“) im Sinne der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions („MI 61-101“). Das Unternehmen war aufgrund der Inanspruchnahme der Abschnitte 5.5(a) und 5.7(1)(a) der Vorschrift MI 61-101 im Zusammenhang mit der Insider-Beteiligung von den Anforderungen hinsichtlich der formellen Bewertung und der Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre befreit, nachdem weder der faire Marktwert der Insider-Beteiligung noch die diesbezüglich ausgegebenen Wertpapiere einen Prozentsatz von 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens überstiegen haben.

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