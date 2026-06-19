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    Neue Chancen in Europa

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    Milliardenmarkt im Visier: Thales schmiedet neue Raketen-Allianz

    Thales und Hanwha Aerospace bündeln ihre Kräfte bei weitreichenden Präzisionswaffen. Die Kooperation soll neue Marktchancen in Europa eröffnen.

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    Neue Chancen in Europa - Milliardenmarkt im Visier: Thales schmiedet neue Raketen-Allianz
    Foto: Lafargue Raphael/ABACA - picture alliance / abaca

    Der französische Technologiekonzern Thales und der südkoreanische Rüstungsspezialist Hanwha Aerospace vertiefen ihre Zusammenarbeit bei weitreichenden Präzisionswaffen. Beide Unternehmen unterzeichneten auf der Rüstungsmesse Eurosatory 2026 in Paris eine Absichtserklärung zur technischen Kooperation.

    Im Mittelpunkt steht die Integration von Hanwhas Chunmoo-Lenkwaffen in die neue bodengebundene Startplattform X-Fire von Thales. Die Partner wollen ihre Lösungen gemeinsam für internationale Märkte positionieren.

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    Raketenfamilie soll mit X-Fire kompatibel werden

    Im Rahmen der Vereinbarung arbeiten die Unternehmen daran, drei Waffensysteme aus der Chunmoo-Familie für den Einsatz mit dem X-Fire-Launcher verfügbar zu machen. Dazu zählt die bereits verfügbare gelenkte Rakete CGR080 mit einer Reichweite von rund 80 Kilometern. Hinzu kommen die Mittelstreckenrakete CTM-MR mit etwa 160 Kilometern Reichweite sowie die taktische ballistische Rakete CTM290, die Ziele in bis zu 290 Kilometern Entfernung erreichen kann.

    Mit der technischen Anpassung will Hanwha die von Thales entwickelte Lösung für sogenannte Deep-Strike-Einsätze unterstützen. Dabei handelt es sich um Angriffe auf weit entfernte Ziele hinter den Frontlinien.

    Thales setzt auf flexible Startplattform

    Die Startplattform X-Fire wurde von Thales gemeinsam mit Soframe entwickelt. Nach Unternehmensangaben kann das System unterschiedliche Arten weitreichender Munition verschießen. Erste Demonstrationsschüsse fanden bereits am 20. Mai 2026 statt.

    Thales hebt insbesondere die hohe Mobilität und schnelle Einsatzbereitschaft des Systems hervor. Zudem seien die Ausbildungs- und Trainingsfähigkeiten der Plattform bereits erfolgreich nachgewiesen worden.

    Fokus auf internationale Märkte

    Beide Unternehmen sehen die Vereinbarung als Grundlage für eine engere Zusammenarbeit zwischen europäischen und südkoreanischen Industriepartnern. Dabei steht insbesondere der europäische Markt im Fokus.

    Julien Assoun, Vice President Vehicles and Tactical Systems bei Thales, sagte: "Diese Absichtserklärung festigt unsere Partnerschaft und verbessert unsere Fähigkeiten im Bereich der Präzisionsschläge auf große Entfernungen, um die Zusammenarbeit auf dem internationalen Markt zu stärken." Gemeinsam wolle man "flexible und interoperable Lösungen bereitstellen, um den aktuellen operativen Anforderungen im Bereich der Tiefenschläge gerecht zu werden".

    Auch Hanwha sieht in der Vereinbarung den Beginn einer langfristigen Zusammenarbeit. Kyoung-hoon Kang, Leiter des Europageschäfts von Hanwha Aerospace, erklärte: "Diese Absichtserklärung bildet den Ausgangspunkt für die Kombination der Lenkwaffen von Hanwha Aerospace mit den Abschussplattformen von Thales." Zudem wolle das Unternehmen weitere Kooperationsmöglichkeiten mit der Industrie in Frankreich und anderen europäischen Ländern prüfen.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Thales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,12 % und einem Kurs von 234,5EUR auf Tradegate (19. Juni 2026, 11:07 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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