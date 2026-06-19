Lanxess nach Kaufempfehlung stark - MWB setzt auf Erholung

Insgesamt sieht Jarad die Lage aber optimistisch und geht dabei davon aus, dass im ersten Quartal der Tiefpunkt erreicht wurde. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken für das zweite Halbjahr und auch 2027 sei günstig. Denn selbst eine moderate Erholung der Endmärkte bedeute auf niedrigem Auslastungsniveau enorme Fortschritte./ag/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,94 % und einem Kurs von 48,93 auf Tradegate (19. Juni 2026, 11:25 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um -1,80 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,56 %.

Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 43,80 Mrd..

BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der BASF Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 65,00EUR was eine Bandbreite von -18,46 %/+32,50 % bedeutet.