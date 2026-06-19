AKTIEN IM FOKUS
Lanxess nach Kaufempfehlung stark - MWB setzt auf Erholung
- Lanxess Aktie erholt sich auf 16,80 Euro Kurs
- Analyst empfiehlt Lanxess mit Kursziel 20 Euro
- Experte sieht Q1 als Tiefpunkt und optimistisch
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Lanxess haben sich am Freitag mit 16,80 Euro auf das höchste Niveau seit Monatsanfang erholt. Sie legten dabei um 5,7 Prozent zu. Auch andere Chemiewerte wie Evonik , Wacker Chemie oder auch BASF stiegen wieder. Seit Mitte März hatte die Branche von einer Sonderkonjunktur durch den Iran-Krieg profitiert. Zuletzt geriet die Erholung aber durch die Entspannung ins Wanken.
Nun empfahl Experte Abed Jarad von MWB Research Lanxess-Aktien mit einem Kursziel von 20 Euro zum Kauf. Durch die jüngste Anleihe-Platzierung hätten sich die Kölner zunächst erfolgreich refinanziert und damit den guten Zugang zum Kapitalmarkt bewiesen. Die Kosten seien allerdings etwas höher, sodass der weitere Schuldenabbau von der Ergebnisentwicklung abhänge. Die jüngste Entspannung bei Öl- und Gaspreisen sei hilfreich, in der Lieferkette lasse aber gleichzeitig der Auftrieb durch die Verwerfungen des Krieges nach.
Insgesamt sieht Jarad die Lage aber optimistisch und geht dabei davon aus, dass im ersten Quartal der Tiefpunkt erreicht wurde. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken für das zweite Halbjahr und auch 2027 sei günstig. Denn selbst eine moderate Erholung der Endmärkte bedeute auf niedrigem Auslastungsniveau enorme Fortschritte./ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,94 % und einem Kurs von 48,93 auf Tradegate (19. Juni 2026, 11:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um -1,80 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,56 %.
Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 43,80 Mrd..
BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der BASF Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 65,00EUR was eine Bandbreite von -18,46 %/+32,50 % bedeutet.
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Niemand braucht diesen Mist. Eine Neuwahl wäre x-mal besser. Weg mit dem links-grünen Denken.
Es liegt eine neue kryptische Kaufempfehlung von Goldman Sachs vor. So richtig schlau werde ich dabei nicht, was sie meinen.
https://www.basf.com/global/de/media/news-releases/2026/05/p-26-105