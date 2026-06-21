Deal perfekt, Kurs hinkt hinterher: Das steckt hinter Blue Caps großem Wurf

Janoschka beschäftigt rund 1.500 Mitarbeiter in zwölf Ländern und erzielte zuletzt einen Umsatz von etwa 90 Millionen Euro. Für Blue Cap bedeutet die Integration einen Quantensprung: Der Konzernumsatz dürfte sich nahezu verdoppeln, gleichzeitig bringt das Unternehmen überdurchschnittliche Profitabilität mit und stärkt die Position im robusten Verpackungsmarkt. Die Analysten von mwb research sehen darin mehr als einen gewöhnlichen Zukauf: "Janoschka ist kein kleiner Bolt-on, sondern eine Plattform-Akquisition, die Größe und Margenprofil von Blue Cap grundlegend verändert."

Blue Cap hat den entscheidenden Schritt vollzogen: Der Münchner Beteiligungskonzern hat die im Mai angekündigte Übernahme der Janoschka AG abgeschlossen und hält den Spezialisten für Druckvorstufenlösungen nun zu 100 Prozent. Damit verschwindet eine der größten Unsicherheiten, die Anleger zuletzt beschäftigte: ob der Umbau über die Ziellinie kommt.

Das Management bestätigte die zuletzt angehobene Jahresprognose: 170 bis 190 Millionen Euro Umsatz, Ebitda-Marge 7,5 bis 8,5 Prozent. mwb research bleibt bei 179,3 Millionen Euro Umsatz und 12,7 Millionen Euro Ebitda. Bemerkenswert ist der Einstiegspreis: Mit geschätzten drei bis vier Mal Ebitda kaufte Blue Cap vergleichsweise günstig ein.

Hinter dem Deal steht ein Geschäftsmodell, das gezielt auf Sondersituationen im deutschen Mittelstand setzt: Blue Cap übernimmt Unternehmen vor Nachfolgeregelungen, Konzernausgliederungen oder mit Sanierungsbedarf, baut sie um und verkauft sie später wieder. Frühere Exits wie Neschen, nokra oder con-pearl belegen die Strategie. Zum Portfolio zählen aktuell Planatol, die H+E Group, HY-LINE und Transline.

An der Börse spiegelt sich die neue Größenordnung bislang kaum wider. Mit 85,7 Millionen Euro Marktkapitalisierung bleibt Blue Cap ein Leichtgewicht gegenüber Branchenvertretern wie MBB SE, Indus Holding oder der Deutsche Beteiligungs AG, deren mittlere Marktkapitalisierung bei rund 722 Millionen Euro liegt. Die Konkurrenz wirtschaftet im Schnitt profitabler, der Markt traut Blue Cap dafür mehr Umsatzwachstum zu.

Die Aktie konnte in den vergangenen 12 Monaten gerade einmal 5 Prozent hinzugewinne. Analysten sehen hier noch viel Luft nach oben. mwb research bestätigte die Kaufempfehlung mit Kursziel 33 Euro. Beim aktuellen Kurs von 19,10 Euro entspricht das einem Aufwärtspotenzial von rund 73 Prozent.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Blue Cap Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 19,30EUR auf Tradegate (19. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.





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