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    AKTIEN IM FOKUS

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    Autowerte mit Erholungsversuch - Bericht über China-Hybridzoll

    Für Sie zusammengefasst
    • Erholung der Dax-Premiumautobauer nach Verlusttagen
    • EU plant Zölle auf chinesische Plug-in-Hybride
    • UBS sieht moderate Wirkung und stärkere Lokalisierung
    AKTIEN IM FOKUS - Autowerte mit Erholungsversuch - Bericht über China-Hybridzoll
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach zwei verlustreichen Tagen zeigen sich die Aktien der beiden im Dax notierten Premium-Autobauer am Freitag erholt. Ein Bericht im "Handelsblatt", wonach die EU Zölle auf chinesische Plug-In-Hybrid-Fahrzeuge vorbereitet, wirkt laut dem UBS-Experten Patrick Hummel "leicht positiv". Importzölle auf solche Fahrzeuge seien bislang noch nicht Teil der bereits eingeführten Abgaben.

    BMW gehörten am Vormittag mit einem Plus von 1,8 Prozent zur Dax-Spitzengruppe, genauso wie Mercedes-Benz etwas dahinter. Beide Aktien waren zuletzt auf Tiefststände seit 2020 abgesackt nach einer Gewinnwarnung von BMW, die auch mit der Krise im China-Geschäft begründet wurde.

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    Die Aktien von Volkswagen müssen derweil am Freitag gesondert betrachtet werden, weil die Titel ex Dividende gehandelt werden. Bereinigt um den Abschlag von 5,26 Euro standen aber auch die Papiere der Wolfsburger im Plus. Der positiven Tendenz nicht folgen konnten allerdings im MDax die Titel der Porsche AG , die 1,3 Prozent verloren. Sie hatten zuletzt aber auch weniger stark gelitten.

    Im "Handelsblatt" war bei Hybridfahrzeugen von einem "Schlupfloch" der seit Mitte 2024 erhobenen Ausgleichszölle und einem Nachteil für die Europäer die Rede. Viele chinesische Hersteller seien dazu übergegangen, statt reiner E-Autos Plug-in-Hybride in die EU zu exportieren, um so die bisher verhängten Zölle zu vermeiden, heißt es in dem Bericht.

    Hummel glaubt aber, dass Abgaben für Plug-In-Modelle das Wachstum der Chinesen in Europa nur moderat beeinträchtigen würden. Aus China stammende Hersteller dürften hierzulande dennoch höhere Margen erzielen als im eigenen Land, glaubt der UBS-Analyst. Außerdem beschleunigten die Chinesen in Europa derzeit auch ihre Strategie der Lokalisierung./tih/edh/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

    Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,50 % und einem Kurs von 60,74 auf Tradegate (19. Juni 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um -12,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,62 %.

    Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 34,26 Mrd..

    BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,20Euro. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 69,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 90,00Euro was eine Bandbreite von +13,00 %/+47,40 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu BMW - 519000 - DE0005190003

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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um BMWs Gewinnwarnung und deren Auswirkungen auf Kurs und Bewertung: China-Absatzschwäche und Margendruck, Analystenkürzungen, Debatten zu Dividende und Rückkäufen sowie Managementkritik, auffällige Insidertrades, charttechnischer Sell-off mit Unterstützungen bei rund 62/60/58,5/55 Euro und Diskussionen zu Turnaround- vs. Strukturrisiko.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber BMW eingestellt.

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    dpa-AFX
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