SpaceX Aktie fällt um -2,94 % - 19.06.2026

Obwohl die SpaceX Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +21,06 %.

Am heutigen Handelstag musste die SpaceX Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,94 % im Minus. Die Talfahrt der SpaceX Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,90 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 156,70€, mit einem Minus von -2,94 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SpaceX Aktie damit um +21,06 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,06 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SpaceX um +21,06 % gewonnen.

SpaceX Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +21,06 % 1 Monat +21,06 % 3 Monate +21,06 % 1 Jahr +21,06 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SpaceX Aktie

Stand: 19.06.2026, 11:42 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Kursverwerfung der SpaceX-Aktie, Spekulationen über weitere Verluste um die 10 Prozent und eine intensive Bewertungsdebatte. Es werden Startwerte, IPO-/Vergleichslogik mit anderen High‑Valuation-Titeln und fundamentale Kennzahlen gegenübergestellt, während technische Indikatoren diskutiert werden. Short-Positionen, Put-Optionen und Sell-the-News-Impuls werden ebenso erwähnt; langfristiges Wachstumspotenzial wird kritisch geprüft.

Informationen zur SpaceX Aktie

Es gibt 7 Mrd. SpaceX Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,16 Bil. € wert.

Der DAX baut im frühen Handel seine Gewinne vom Vortag aus. Rheinmetall und Infineon legen zu. Gold und Silber verbilligen sich deutlich.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

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Ob die SpaceX Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SpaceX Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

-3,07 % +21,06 % -2,20 % ISIN: US84615Q1031 WKN: A42D4F Intraday

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