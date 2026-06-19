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    Besonders beachtet!

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    SpaceX Aktie fällt um -2,94 % - 19.06.2026

    Am heutigen Handelstag muss die SpaceX Aktie bisher Verluste von -2,94 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SpaceX Aktie.

    Besonders beachtet! - SpaceX Aktie fällt um -2,94 % - 19.06.2026
    Foto: stock.adobe.com

    SpaceX aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 19.06.2026

    Am heutigen Handelstag musste die SpaceX Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,94 % im Minus. Die Talfahrt der SpaceX Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,90 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 156,70, mit einem Minus von -2,94 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Obwohl die SpaceX Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +21,06 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SpaceX Aktie damit um +21,06 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,06 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SpaceX um +21,06 % gewonnen.

    SpaceX Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +21,06 %
    1 Monat +21,06 %
    3 Monate +21,06 %
    1 Jahr +21,06 %
    Stand: 19.06.2026, 11:42 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur SpaceX Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Kursverwerfung der SpaceX-Aktie, Spekulationen über weitere Verluste um die 10 Prozent und eine intensive Bewertungsdebatte. Es werden Startwerte, IPO-/Vergleichslogik mit anderen High‑Valuation-Titeln und fundamentale Kennzahlen gegenübergestellt, während technische Indikatoren diskutiert werden. Short-Positionen, Put-Optionen und Sell-the-News-Impuls werden ebenso erwähnt; langfristiges Wachstumspotenzial wird kritisch geprüft.

    Zur SpaceX Diskussion

    Informationen zur SpaceX Aktie

    Es gibt 7 Mrd. SpaceX Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,16 Bil. € wert.

    DAX startet fester – Öl steigt über 80 US-Dollar, Gold sackt ab


    Der DAX baut im frühen Handel seine Gewinne vom Vortag aus. Rheinmetall und Infineon legen zu. Gold und Silber verbilligen sich deutlich.

    Almonty Industries, Furukawa Denki Kogyo & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

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    SpaceX

    -3,07 %
    +21,06 %
    -2,20 %
    ISIN:US84615Q1031WKN:A42D4F
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