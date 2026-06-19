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SpaceX Aktie fällt um -2,94 % - 19.06.2026
Am heutigen Handelstag muss die SpaceX Aktie bisher Verluste von -2,94 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SpaceX Aktie.
SpaceX aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 19.06.2026
Am heutigen Handelstag musste die SpaceX Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,94 % im Minus. Die Talfahrt der SpaceX Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,90 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 156,70€, mit einem Minus von -2,94 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?
Obwohl die SpaceX Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +21,06 %.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die SpaceX Aktie damit um +21,06 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,06 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SpaceX um +21,06 % gewonnen.
SpaceX Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+21,06 %
|1 Monat
|+21,06 %
|3 Monate
|+21,06 %
|1 Jahr
|+21,06 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur SpaceX Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Kursverwerfung der SpaceX-Aktie, Spekulationen über weitere Verluste um die 10 Prozent und eine intensive Bewertungsdebatte. Es werden Startwerte, IPO-/Vergleichslogik mit anderen High‑Valuation-Titeln und fundamentale Kennzahlen gegenübergestellt, während technische Indikatoren diskutiert werden. Short-Positionen, Put-Optionen und Sell-the-News-Impuls werden ebenso erwähnt; langfristiges Wachstumspotenzial wird kritisch geprüft.
Zur SpaceX Diskussion
Informationen zur SpaceX Aktie
Es gibt 7 Mrd. SpaceX Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,16 Bil. € wert.
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Ob die SpaceX Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SpaceX Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.