Starke Rendite, stabile Ausschüttung - diese Aktie begeistert Dividendeninvestoren

Taikisha ist ein führender Anbieter von HVAC-Systemen und Lackieranlagen, bekannt für innovative Technologien und hohe Qualitätsstandards, mit starker Präsenz in Asien. Hauptkonkurrenten sind Daikin, Dürr und ABB.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Taikisha nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Taikisha gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,69 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +18,44 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 17,33 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Taikisha investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von -2,63 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Taikisha verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,69 %.

Mit +3,69 % Dividendenrendite bietet Taikisha ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +18,44 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Taikisha für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,69 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 17,33.

Taikisha weißt eine Marktkapitalisierung von 1,66 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,69 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.