Einkommen mit Aktien
Starke Rendite, stabile Ausschüttung - diese Aktie begeistert Dividendeninvestoren
Eine Rendite von +3,69 % klingt verlockend – doch wie stabil ist die Ausschüttung wirklich? Diese Aktie punktet mit verlässlichem Cashflow und stetigem Wachstum.
Taikisha ist ein führender Anbieter von HVAC-Systemen und Lackieranlagen, bekannt für innovative Technologien und hohe Qualitätsstandards, mit starker Präsenz in Asien. Hauptkonkurrenten sind Daikin, Dürr und ABB.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Taikisha nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Taikisha gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,69 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +18,44 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 17,33 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung
solide.
Wer vor fünf Jahren in Taikisha investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von -2,63 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Taikisha verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,69 %.
Mit +3,69 % Dividendenrendite bietet Taikisha ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +18,44 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Taikisha für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,69 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 17,33.
Taikisha weißt eine Marktkapitalisierung von 1,66 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,69 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Taikisha Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.06.2026
Einen starken Börsentag erlebt die Taikisha Aktie. Sie steigt um +2,35 % auf 26,10€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?
Beispielrechnung für 1.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 1.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,69 %, eine Investition von etwa 27.101€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2027
|138,00
|+25,45 %
|+3,69 %
|2026
|110,00
|+52,78 %
|+3,43 %
|2025
|72,00
|+9,92 %
|+2,92 %
|2024
|65,50
|+8,26 %
|+2,76 %
|2023
|60,50
|+21,00 %
|+3,47 %
|2022
|50,00
|0,00 %
|+3,11 %
Warum Taikisha für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,69 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +18,44 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 17,33
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Taikisha Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+7,41 %
|1 Monat
|+21,96 %
|3 Monate
|+33,50 %
|1 Jahr
|+74,58 %
Informationen zur Taikisha Aktie
Es gibt 63 Mio. Taikisha Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,66 Mrd. € wert.
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Ob die Taikisha Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Taikisha Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.