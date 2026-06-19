UBS stuft AIR FRANCE-KLM auf 'Neutral'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Air France-KLM von 10,00 auf 13,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wegen des möglichen Endes des Nahost-Konflikts habe er seine Gewinnschätzungen deutlich erhöht, begründete Jarrod Castle in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung das neue Kursziel. Allerdings sei der Aktienkurs der Fluggesellschaft auch schon um mehr als 20 Prozent gestiegen, weshalb er bei seinem neutralen Anlagevotum bleibe./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 17:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 17:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AIR France - KLM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 12,56EUR auf Tradegate (19. Juni 2026, 11:41 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Jarrod Castle
Analysiertes Unternehmen: AIR FRANCE-KLM
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 13,50
Kursziel alt: 10,00
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Jarrod Castle
Analysiertes Unternehmen: AIR FRANCE-KLM
Aktieneinstufung neu: neutral
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