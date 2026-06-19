LNG-Bombe ab 2027: EU trifft Europas Gasriesen ins Mark

Das Verbot könnte EU-Unternehmen mit langfristigen Verträgen im Zusammenhang mit dem russischen Yamal-LNG-Projekt betreffen, darunter TotalEnergies, Naturgy Energy und SEFE, heißt es in dem Bericht weiter.

Die Europäische Kommission hat den Handel und die Vermarktung von russischem Flüssigerdgas ab 2027 verboten, einschließlich Verkäufen an Käufer außerhalb des Blocks, berichtete Reuters am Donnerstag unter Berufung auf ein Schreiben vom 1. Juni aus dem Büro von Energiekommissar Dan Jorgensen. Die Leitlinien verdeutlichen den geplanten Ausstieg der EU aus den russischen Gasimporten und legen fest, dass Transfers von russischem LNG durch EU-Betreiber unabhängig vom Bestimmungsort verboten sein werden, heißt es in dem Bericht.

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Es geht offenbar nicht nur um EU-Importe russischen LNGs, sondern auch um dessen Weiterverkauf durch EU-Unternehmen an Drittländer. Genau diese Klarstellung macht den Vorgang brisant. Betroffen wären vor allem Unternehmen mit Verträgen rund um das russische Yamal-LNG-Projekt. Reuters nennt TotalEnergies, die deutsche SEFE und die spanische Naturgy. Besonders heikel: Die Firmen hatten offenbar darauf gehofft, russische LNG-Ladungen künftig außerhalb Europas weiterverkaufen zu können, um ihre Vertragsverpflichtungen nicht komplett brechen zu müssen. Der Fall TotalEnergies zeigt die Tragweite. Der französische Konzern hält laut Reuters 20 Prozent an Yamal LNG. CEO Patrick Pouyanné hatte bereits im Februar Klarheit von Frankreich und der EU-Kommission verlangt und laut Reuters angedeutet, ein Ausstieg aus Yamal könne geprüft werden, falls Total das Gas nicht mehr international vermarkten darf.

Auch Naturgy könnte stark betroffen sein. Laut Reuters verwies das Unternehmen in seinem Geschäftsbericht 2025 auf Kaufverpflichtungen für russisches Gas im Umfang von 10,95 Milliarden Euro. Naturgy hatte argumentiert, mögliche EU-Sanktionen könnten zwar höhere Gewalt auslösen, doch Unternehmen müssten trotzdem versuchen, den Schaden zu begrenzen – etwa durch Umleitung der Mengen in andere Märkte. Genau diese Option würde durch die neue Klarstellung praktisch blockiert.

Der politische Rahmen ist bereits beschlossen: Die EU hat den schrittweisen, dauerhaften Ausstieg aus russischem Pipelinegas und LNG in Recht gegossen. Laut EU-Kommission wurde die entsprechende REPowerEU-Regelung im Januar 2026 formal angenommen; langfristige LNG-Verträge mit Russland sollen ab 1. Januar 2027 unter das Verbot fallen. Für den Markt ist das deshalb wichtig, weil Europa noch immer russisches LNG bezieht. Die EU-Kommission spricht selbst von rund 35 Milliarden Kubikmetern russischem Gas, die jährlich noch in die EU gelangen und in weniger als 2 Jahren aus dem Markt verschwinden sollen. Reuters berichtet zudem, dass die EU im vergangenen Jahr 14,94 Millionen Tonnen aus dem Yamal-Projekt importiert habe.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,52 % und einem Kurs von 71,47EUR auf Tradegate (19. Juni 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.

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