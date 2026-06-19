Qnity Electronics Aktie steigt um +3,38 % - 19.06.2026

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Qnity Electronics Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +55,72 %.

Die Qnity Electronics Aktie konnte bisher um +3,38 % auf 153,00€ zulegen. Das sind +5,00 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +8,03 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Qnity Electronics Aktie. Nach einem Plus von +8,03 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 153,00€, mit einem Plus von +3,38 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche ist die Qnity Electronics Aktie damit um +20,54 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,48 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +122,65 % gewonnen.

Während Qnity Electronics heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,13 %. Damit gehört Qnity Electronics heute zu den auffälligeren Werten.

Qnity Electronics Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +20,54 % 1 Monat +21,48 % 3 Monate +55,72 % 1 Jahr +127,61 %

Informationen zur Qnity Electronics Aktie

Stand: 19.06.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 209 Mio. Qnity Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 30,98 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,82 %. Infineon Technologies notiert im Plus, mit +0,62 %. STMicroelectronics notiert im Minus, mit -0,26 %. Texas Instruments verliert -1,58 % NXP Semiconductors notiert im Plus, mit +0,49 %.

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Ob die Qnity Electronics Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Qnity Electronics Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.