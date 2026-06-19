Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 19.06.26
Foto: Sven Hoppe - dpa
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 19.06.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Infineon Technologies AG (+0,62 %) genz vorne. Gefolgt von EURO STOXX 50 Price Index (-0,13 %), Silber (-0,95 %), DAX Performance (+0,31 %).
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Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|Infineon Technologies AG
|
Classic
|DN12XJ
|350,45 Tsd.
|Silber
|
Classic
|DB2XAG
|116,37 Tsd.
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Bonus Garantie
|DQ9AKE
|104,56 Tsd.
|DAX Performance
|
Classic
|VK6G7H
|102,41 Tsd.
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Bonus Garantie
|SH9ZY6
|80,43 Tsd.
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