Ottobock verkauft Rollstuhlgeschäft
- Ottobock verkauft Rollstuhlgeschäft an DHCare
- Abschluss des Verkaufs im zweiten Halbjahr 2026
- Börsennotierte Aktie zuletzt 2,4% höher 51,50 €
DUDERSTADT (dpa-AFX) - Ottobock verschlankt sich mit dem Verkauf seines Rollstuhlgeschäfts. Der Prothesenhersteller habe eine Vereinbarung zum Verkauf des Geschäftsbereichs "Human Mobility" an das internationale Medizintechnikunternehmen DHCare geschlossen, teilte das SDax-Unternehmen am Freitag in Duderstadt mit. Der Abschluss des Geschäfts soll im zweiten Halbjahr 2026 erfolgen. Finanzielle Details zum Verkauf wurden nicht mitgeteilt. Mit dem Verkauf will sich das Unternehmen auf das Kerngeschäft mit Prothesen konzentrieren. An der Börse notierte die Aktie zuletzt 2,4 Prozent höher bei 51,50 Euro./err/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ottobock Aktie
Die Ottobock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 18.529 auf Ariva Indikation (19. Juni 2026, 12:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ottobock Aktie um -0,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,30 %.
Die Marktkapitalisierung von Ottobock bezifferte sich zuletzt auf 3,24 Mrd..
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 78,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 66,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 93,00EUR was eine Bandbreite von +30,43 %/+83,79 % bedeutet.
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Also , das Ottobock Geschäfte in / mit Russland macht finde ich jetzt überhaupt nicht schlimm. Da gibt es ganz andere Firmen in Deutschland und Europa , die dort nach wie vor Geschäfte machen.
Was ChatGPT analysiert hat:
Grizzly Research und die Vorwürfe
Grizzly Research ist ein in seinen eigenen Rechtstexten als meinungsgetriebenes Research-Haus auftretender Anbieter, dessen Reports laut Disclaimer keine Tatsachenbehauptungen, sondern Meinungen sind. Grizzly erklärt explizit, dass verbundene Personen, Kunden und Investoren bei Short-Reports Short-Positionen halten können oder gehalten haben und nach der Veröffentlichung weiter handeln dürfen. Die Website versteht diese Publikationen als im öffentlichen Interesse; wirtschaftlich profitiert Grizzly aber gerade von fallenden Kursen. Gleichzeitig verweist Grizzly auf eine wachsende Medienresonanz und auf Fälle, in denen spätere Entwicklungen eigene Thesen teilweise bestätigt hätten.
Der Ottobock-Report von Grizzly vom 19. Mai 2026 lässt sich in sechs materielle Vorwurfsblöcke gliedern.
|Vorwurfsblock
|Konkrete Behauptung von Grizzly
|Von Grizzly angeführte Basis
|Holding-/Kontrollrisiko
|Hans Georg Näder habe Ottobock über Jahre hohe Mittel entzogen; seine Holding sei bis Ende 2024 bilanziell aufgebraucht; ein margenähnlicher, mit Ottobock-Aktien besicherter Kredit von ca. 1,5 Mrd. € mit rund 15 % p.a. zwinge ihn faktisch zu valuation support
|Medienberichte zu Lebensstil und Entnahmen, Unternehmensregisterdaten, eigene Kredit-/Zinsmodellierung
|Russland-These
|Rund 35,1 % des Nettogewinns kämen indirekt aus Russland; Exporte würden teils über Drittländer geroutet; Ottobock unterstütze faktisch russische Kriegspropaganda, weil russische Medien Soldaten mit Ottobock-Prothesen zeigten
|Export-/Zolldatenbanken, russische Medien, Extrapolation aus älteren Russland-Margen und 2025er Umsatzmix
|Bilanzierung von Entwicklungskosten
|Ottobock kapitalisiere Entwicklungskosten zu aggressiv; 2025 stünden Development Costs von 246,6 Mio. € in der Bilanz, ein Vielfaches des Peers Össur
|Peer-Vergleich mit Össur/Embla, IAS-38-Argumentation, Bilanzrelationen
|Nutzungsdauern / Abschreibungen
|Sachanlagen, speziell technische Anlagen und Maschinen, würden über ungewöhnlich lange Zeiträume (10–25 Jahre) abgeschrieben und so Gewinn und Bilanz optisch gestützt
|Peer-Vergleich mit Össur, Abschreibungsdauern aus Geschäftsberichten
|„Core / Non-Core“ und Adjustments
|Die von Ottobock betonten Kennzahlen wie „underlying core EBITDA“ verschleierten die „echte“ operative Ertragslage
|Vergleich zwischen bereinigten und gesetzlichen Kennzahlen, Kritik an Management Metrics
|Governance / Management
|KGaA-Struktur beschneide Minderheitsaktionäre; frühere CFO-Wechsel und dominanter Eigentümer deuteten auf Governance-Schwächen
|Gesellschaftsstruktur, Management-Historie, Eigentümerkontrolle
Die von Grizzly gezeichnete Zeitachse ist klar: Ausgangspunkt ist eine lange Geschichte geplatzter IPO-Pläne, dann der erfolgreiche Börsengang im Oktober 2025, darauf folgend ein – aus Grizzly-Sicht – zu hoher Marktwert, und schließlich der Moment, in dem der Report am 19. Mai 2026 publiziert wurde. Die Marktreaktion fiel unmittelbar negativ aus. Ottobock reagierte am 20. Mai 2026 mit einer deutlichen Gegenstellungnahme.
Für die Einordnung wichtig: Grizzly stützt sich teilweise auf Themen, die schon vor dem Report im Raum standen. Business Insider Deutschland hatte bereits 2025 über Ottobocks Russland-Geschäft und Videos berichtet, die aus Sicht des Mediums zeigten, wie leicht Putins Soldaten an Ottobock-Prothesen gelangen konnten. Das macht die Russland-Frage nicht automatisch zu einem Bilanzproblem, erklärt aber, warum dieser Teil des Reports Resonanz erzeugte.
Das alles und viel mehr hat OAWS mit dem Ottobock-CEO Oliver Jakobi diskutiert und gibt es im Podcast zum nachhören:
https://open.spotify.com/episode/0oCgSdd3RLsnLLXlHok0rk?si=MPKSK28jQxqOJXJACb05Aw