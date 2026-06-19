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    Ottobock verkauft Rollstuhlgeschäft

    Für Sie zusammengefasst
    • Ottobock verkauft Rollstuhlgeschäft an DHCare
    • Abschluss des Verkaufs im zweiten Halbjahr 2026
    • Börsennotierte Aktie zuletzt 2,4% höher 51,50 €
    Ottobock verkauft Rollstuhlgeschäft
    Foto: Ottobock SE & Co. KGaA

    DUDERSTADT (dpa-AFX) - Ottobock verschlankt sich mit dem Verkauf seines Rollstuhlgeschäfts. Der Prothesenhersteller habe eine Vereinbarung zum Verkauf des Geschäftsbereichs "Human Mobility" an das internationale Medizintechnikunternehmen DHCare geschlossen, teilte das SDax-Unternehmen am Freitag in Duderstadt mit. Der Abschluss des Geschäfts soll im zweiten Halbjahr 2026 erfolgen. Finanzielle Details zum Verkauf wurden nicht mitgeteilt. Mit dem Verkauf will sich das Unternehmen auf das Kerngeschäft mit Prothesen konzentrieren. An der Börse notierte die Aktie zuletzt 2,4 Prozent höher bei 51,50 Euro./err/jha/

    Ottobock

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    -26,67 %
    ISIN:DE000BCK2223WKN:BCK222
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ottobock Aktie

    Die Ottobock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 18.529 auf Ariva Indikation (19. Juni 2026, 12:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ottobock Aktie um -0,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,30 %.

    Die Marktkapitalisierung von Ottobock bezifferte sich zuletzt auf 3,24 Mrd..

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 78,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 66,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 93,00EUR was eine Bandbreite von +30,43 %/+83,79 % bedeutet.





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