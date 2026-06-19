Ottobock verkauft Rollstuhlgeschäft

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ottobock Aktie

Die Ottobock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 18.529 auf Ariva Indikation (19. Juni 2026, 12:07 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ottobock Aktie um -0,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,30 %.

Die Marktkapitalisierung von Ottobock bezifferte sich zuletzt auf 3,24 Mrd..

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 78,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 66,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 93,00EUR was eine Bandbreite von +30,43 %/+83,79 % bedeutet.