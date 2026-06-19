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    Krypto-Paukenschlag

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    Frank Thelen verkauft alle seine Bitcoins: Das ist der Grund!

    Frank Thelen zählte zu den bekanntesten Bitcoin-Befürwortern. Nun soll er alle seine Coins verkauft haben – sowohl privat als auch in seinen Fonds. Was ist da los?

    Krypto-Paukenschlag - Frank Thelen verkauft alle seine Bitcoins: Das ist der Grund!
    Foto: Matthias Balk - dpa

    Lange galt Frank Thelen als einer der prominentesten Befürworter von Bitcoin in Deutschland. Nun vollzieht er eine radikale Kehrtwende: Der Tech-Investor hat laut der Bild-Zeitung sämtliche Bitcoin-Bestände verkauft – sowohl privat als auch in seinem Fonds-Umfeld.

    Dieser Schritt wirkt wie ein Paukenschlag, denn Thelen hat Bitcoin jahrelang nicht nur als Spekulationsobjekt, sondern als große Zukunftsidee verstanden. Jetzt überwiegt offenbar die Sorge, dass die Risiken nicht mehr ausreichend berücksichtigt werden. Im Mittelpunkt stehen dabei nicht allein Kursschwankungen, sondern auch Fragen, die viele Privatanleger gern ausblenden: Verwahrung, Plattformabhängigkeiten, Abwicklung, Regulierung und technische Sicherheit.

    Gerade diese Details können im Kryptomarkt entscheidend werden. Wer Coins hält, braucht mehr als eine starke Meinung zum Kurs. Entscheidend ist, wer Zugriff auf die Schlüssel hat, wie Transaktionen abgesichert werden und welche Strukturen im Ernstfall greifen. Bei Fonds kommen zusätzlich Reporting, Liquiditätssteuerung und interne Kontrollen hinzu.

    Für Anleger ist Thelens Ausstieg deshalb mehr als eine persönliche Portfolioentscheidung. Er zeigt, dass Bitcoin selbst bei überzeugten Tech-Investoren nicht mehr automatisch als Dauerwette durchgeht. Die Frage lautet nicht nur, ob der Kurs wieder steigt. Sondern auch, ob das Risiko im Depot noch zur eigenen Strategie passt.

    Die Botschaft ist unbequem: Krypto bleibt ein Chancenmarkt, aber blinder Glaube könnte teurer werden. Wer investiert bleibt, sollte nun nüchtern Verwahrung, Positionsgröße und Risikotoleranz prüfen.

    Der Bitcoin hat innerhalb eines Jahres rund 40 Prozent seines Werts verloren.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 62.390USD auf CryptoCompare Index (19. Juni 2026, 12:31 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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