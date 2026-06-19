100.000 € investiert: Wie viel passives Einkommen pro Monat ist möglich?

Mit 100.000 € im Portfolio wird passives Einkommen mehr als nur ein theoretisches Ziel. Ab dieser Summe können laufende Erträge bereits mehrere hundert Euro pro Monat ausmachen – und in renditestärkeren Szenarien sogar in Richtung 1.000 € monatlichem Brutto-Cashflow gehen.

Damit lässt sich zwar nicht automatisch ein komplettes Einkommen ersetzen. Doch 100.000 € können bereits helfen, einen Teil der Miete zu finanzieren, Fixkosten zu senken oder mehr finanziellen Spielraum zu schaffen. Für viele Anleger ist genau das der Moment, in dem aus Vermögensaufbau ein konkreter Einkommensbaustein werden kann.

Wer diese Schwelle erreicht hat, stellt sich deshalb oft eine neue Frage: Wie viel passives Einkommen ist mit 100.000 € realistisch möglich – und welche Anlageformen eignen sich, um daraus regelmäßigen Cashflow zu machen?

Der folgende Überblick zeigt, welche monatlichen Beträge rechnerisch möglich sind, was sie praktisch bedeuten und wie Anleger ihr Kapital gezielt auf laufende Erträge ausrichten können.

Wie viel passives Einkommen mit 100.000 € möglich ist

Wie viel passives Einkommen aus 100.000 € entsteht, hängt vor allem von der erzielten Rendite ab. Bei niedrigen Zinsen bleibt der monatliche Cashflow überschaubar. Bei höheren laufenden Erträgen kann derselbe Betrag jedoch bereits einen deutlich größeren Beitrag leisten.

Die folgende Beispielrechnung zeigt, welche monatlichen Brutto-Erträge mit 100.000 € rechnerisch möglich wären:

Rendite p.a. Passives Einkommen pro Monat 3 % 250 € 4 % 333 € 6 % 500 € 8 % 667 € 10 % 833 € 12 % 1.000 €

Wichtig: Die Werte sind vereinfachte Bruttorechnungen. Sie zeigen eine rechnerische Orientierung für unterschiedliche Renditeannahmen.

Der Unterschied ist deutlich: Bei 3 % Rendite entstehen aus 100.000 € rund 250 € monatlicher Brutto-Cashflow. Bei 8 % sind es bereits rund 667 €, bei 12 % sogar 1.000 € pro Monat.

100.000 € können also sehr unterschiedlich wirken: Bei niedriger Rendite bleibt es bei einem netten Zusatzbetrag. Bei höheren Erträgen kann daraus bereits ein Cashflow entstehen, der einen Teil der monatlichen Ausgaben übernimmt. Am Ende zählt deshalb nicht nur die Summe im Depot, sondern vor allem, wie viel laufendes Einkommen daraus entsteht.

Wie lässt sich das monatliche passive Einkommen boosten?

Wer mit 100.000 € möglichst viel monatlichen Cashflow erzielen möchte, sollte verschiedene Anlageklassen miteinander vergleichen. Denn je nach Produkt unterscheiden sich Rendite, Risiko, Liquidität und Ausschüttungsfrequenz deutlich.

Ein Überblick:

Tagesgeld und Festgeld: Klassische Zinsprodukte bieten meist eher niedrige Renditen im Bereich von etwa 1 bis 4 % pro Jahr. Sie eignen sich vor allem für Liquidität und Sicherheit, liefern aber nur begrenzten monatlichen Cashflow.

Dividenden-ETFs: Ausschüttende ETFs können regelmäßige Erträge ermöglichen und breit in dividendenstarke Unternehmen investieren. Die Dividendenrenditen liegen häufig bei etwa 3 bis 5 % pro Jahr, die Ausschüttungen erfolgen jedoch meist quartalsweise oder halbjährlich.

Festzinsanlagen: Über digitale Plattformen können Anleger in reale Finanzierungen investieren und feste Zinszahlungen erhalten. Je nach Plattform, Laufzeit und Risikoprofil sind Renditen von etwa 8 bis 12 %* pro Jahr möglich, häufig mit monatlichem oder teilweise sogar täglichem Cashflow.

In der Praxis muss es nicht entweder oder sein. Tagesgeld kann für Liquidität sorgen, Dividenden-ETFs bringen breite Aktienmarktstreuung und Festzinsanlagen können den laufenden Cashflow erhöhen. So kann ein Portfolio entstehen, das nicht nur langfristig wächst, sondern auch regelmäßigen Cashflow liefert.

Festzinsanlagen als Ergänzung: Attraktive Renditen mit planbarem Cashflow

Festzinsanlagen sind auch bei deutschen Anlegern längst auf dem Vormarsch. In Europa haben inzwischen mehr als 800.000 Investoren über digitale Festzinsplattformen investiert. Insgesamt wurden bereits rund 55 Milliarden Euro über solche Plattformen finanziert.

Das Prinzip dahinter ist vergleichsweise einfach: Anleger stellen Kapital für reale Finanzierungen bereit – etwa für Konsumentenkredite, Unternehmenskredite, Agrarkredite, Immobilienprojekte oder sachwertbesicherte Finanzierungen. Dafür erhalten sie über eine vorher definierte Laufzeit feste Zinszahlungen.

Gerade für Anleger, die aus 100.000 € regelmäßigen Cashflow aufbauen möchten, können Festzinsanlagen deshalb interessant sein. Sie ergänzen klassische Anlageformen wie Aktien, ETFs oder Tagesgeld um eine weitere Ertragsquelle, die nicht direkt von täglichen Börsenschwankungen abhängig ist.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick:

Attraktive Renditen: Je nach Plattform, Laufzeit und Risikoprofil sind Renditen von etwa 8 bis 12 %* pro Jahr möglich.

Regelmäßiger Cashflow: Zins- und Tilgungszahlungen können monatlich oder teilweise sogar täglich erfolgen.

Planbarere Erträge: Zinssatz, Laufzeit und Rückzahlungsstruktur sind häufig vorab bekannt.

Breite Streuung: Anleger können über verschiedene Kreditarten, Projekte, Länder und Laufzeiten investieren.

Automatisierung: Auto-Invest-Funktionen können Rückflüsse automatisch wieder anlegen.

Wichtig bleibt jedoch: Auch Festzinsanlagen sind nicht risikofrei. Kreditausfälle, verspätete Rückzahlungen, Plattformrisiken oder eingeschränkte Liquidität können auftreten. Entscheidend sind deshalb breite Streuung, regulierte Anbieter und transparente Investmentstrukturen.

Einen ersten Überblick bietet der Vergleich der Top 7 EU-regulierten Festzinsplattformen. Dort werden Anbieter mit unterschiedlichen Schwerpunkten, Laufzeiten und Renditechancen vorgestellt.

Fazit: 100.000 € können bereits echten Cashflow erzeugen

100.000 € reichen nicht automatisch aus, um vollständig vom passiven Einkommen zu leben. Trotzdem ist der Betrag groß genug, um monatlich relevante Erträge zu erzielen. Je nach Rendite können daraus einige hundert Euro bis rund 1.000 € Brutto-Cashflow pro Monat entstehen.

Entscheidend ist dabei, wie das Kapital eingesetzt wird. Tagesgeld oder Festgeld liefern vor allem Sicherheit und Liquidität, Dividenden-ETFs bringen breite Aktienmarktstreuung, während Festzinsanlagen den monatlichen Cashflow gezielt erhöhen können.

Wer 100.000 € investiert hat, sollte deshalb nicht nur auf Vermögenswachstum schauen, sondern auch auf laufende Erträge. Richtig kombiniert kann das Kapital bereits helfen, Fixkosten zu senken, mehr finanziellen Spielraum zu schaffen und den Weg zu mehr finanzieller Freiheit zu beschleunigen.

* Die im Artikel genannten Renditen sind Zielrenditen oder historische Werte einzelner Plattformen und stellen keine Garantie für künftige Erträge dar.