Deutsche Bank belässt Novo Nordisk auf 'Hold' - Ziel 290 Kronen

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,05 % und einem Kurs von 39,22 auf Tradegate (19. Juni 2026, 12:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um +3,73 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,46 %.

Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 133,44 Mrd..

Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,6600 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 282,86DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 325,00DKK was eine Bandbreite von +534,84 %/+725,29 % bedeutet.