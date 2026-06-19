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    ANALYSE-FLASH

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    Deutsche Bank belässt Novo Nordisk auf 'Hold' - Ziel 290 Kronen

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank hält Novo Nordisk auf Hold KZ 290 DKK
    • Erwartungen an Zeus Studie sind niedrig und riskant
    • 2031 droht eine milliardenschwere Patentklippe
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank belässt Novo Nordisk auf 'Hold' - Ziel 290 Kronen
    Foto: Novo Nordisk A/S

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Aktie des Pharmakonzerns Novo Nordisk auf "Hold" mit einem Kursziel von 290 dänischen Kronen belassen. Die Erwartungen an die anstehende "Zeus"-Studie seien niedrig, und es sei möglich, dass diese die Ziele verfehlen werde, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Selbst ein Erfolg dürfte nichts an seinem Blick auf die Aktie ändern. 2031 drohe den Dänen eine milliardenschwere Patentklippe, und er sehe nur wenige Szenarien, in denen diese nennenswert abgefedert werden könnte./rob/gl/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2026 / 07:58 / CET

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,05 % und einem Kurs von 39,22 auf Tradegate (19. Juni 2026, 12:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um +3,73 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,46 %.

    Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 133,44 Mrd..

    Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,6600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 282,86DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 325,00DKK was eine Bandbreite von +534,84 %/+725,29 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 290 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 290,00, was eine Steigerung von +636,41% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Novo Nordisk - A3EU6F - DK0062498333

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Novo Nordisk. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um technische und fundamentale Treiber der Novo-Nordisk-Aktie: Ausbruch aus einer Bullenflagge mit Retest und Ziel ~50 €, Diskussionen zu Tagesschlussleveln, Short/Long‑Positionen und Einstiegs‑EKs (z. B. 44 €, 31,335 €). Fundamental werden Rezeptzahlen und Umsatzprognosen (3 Mio Rezepte/22 Wochen, Startpreis ~150$, Barenberg‑Schätzung 18 Mrd €) sowie ein Hackerangriff als kursrelevantes Risiko genannt; US‑Markteinfluss/Feiertag wird als kurzfristiger Faktor gesehen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Novo Nordisk eingestellt.

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