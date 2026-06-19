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    ANALYSE-FLASH

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    Berenberg belässt SAP auf 'Buy' - Ziel 215 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg belässt SAP auf Buy mit Kursziel 215 Euro
    • Software und IT Titel sind historisch niedrig bewertet
    • Investoren bleiben selektiv und meiden Firmen ohne KI
    ANALYSE-FLASH - Berenberg belässt SAP auf 'Buy' - Ziel 215 Euro
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Trotz der robusten Gewinne im ersten Quartal seien Software- und IT-Titel weiter nicht gefragt und die Bewertungen im historischen Vergleich niedrig, schrieb Nay Soe Naing in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Das durchgängig stabile Umsatzwachstum und ermutigende Trends beim Auftragsbestand reichten nicht aus, um Käufer anzulocken. Die Anleger blieben sehr selektiv - Unternehmen, die nicht als Gewinner des dominierenden Themas Künstliche Intelligenz (KI) angesehen würden, würden wohl weiter gemieden, während Unternehmen aus den Bereichen Internet-Sicherheit und Datensoftware ihre überdurchschnittliche Kursentwicklung fortsetzen sollten./gl/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 10:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 135,6 auf Tradegate (19. Juni 2026, 12:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -4,96 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,66 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 166,24 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 205,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 175,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 230,00EUR was eine Bandbreite von +29,42 %/+70,09 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 215 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 215,00, was eine Steigerung von +58,81% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um SAPs Kursentwicklung und Bewertung: Berenberg-Kaufempfehlung mit 215 € Kursziel versus fallender Aktie, hohe Intraday-Volatilität mit Nachmittags-Abverkäufen und Support bei ~132–135 €, Kritik am KI-Narrativ, schwacher Softwaresektor als treibende Kraft sowie Diskussion um langfristige technische Charts.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SAP eingestellt.

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