Crisis24 eröffnet Global Maritime Operations Center in Manila, um Aufklärungs-, Beratungs- und Krisenreaktionsdienste zu betreiben

ANNAPOLIS, Maryland, und MANILA, Philippinen, 19. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Crisis24, ein globaler, KI-gestützter Marktführer in den Bereichen integriertes Risikomanagement, nachrichtendienstliche Sicherheits- und medizinische Einsätze, Personenschutz, medizinischer Concierge und Krisenberatung, gab heute die Eröffnung seines neuen Maritime Operations Center (MOC) in Manila, Philippinen, bekannt.

Das neue MOC stärkt die maritime Praxis von Crisis24 weiter, die das Erbe von Drum Cussac und NYA International fortsetzt und das Vertrauen führender Reeder, Betreiber, Versicherer und Anwaltskanzleien genießt, wenn es um die Bewältigung von Risiken wie Piraterie, geopolitische Konflikte, Sanktionen, regulatorische Veränderungen und AIS-Störungen geht.

„Die Eröffnung eines neuen globalen Maritime Operations Center in Manila unterstreicht die Bedeutung der Arbeit unseres Krisen- und Sicherheitsberatungsteams in diesem Bereich. Das maritime Team von Crisis24 wird häufig bei sensiblen und hochbrisanten Angelegenheiten eingesetzt, darunter Piraterie- und Entführungsfälle sowie die Evakuierung von Besatzungsmitgliedern aus aktiven Konfliktgebieten. Es ist rund um die Uhr im Einsatz und deckt weltweit Regionen wie den Indopazifik, Somalia, Nigeria und Haiti ab", sagte Sid Kosaraju, Präsident von Crisis24.

Umfassende maritime Kompetenzen

Das neue MOC beherbergt ein engagiertes Team, das die maritimen Dienstleistungen von Crisis24 erbringt. Dazu gehören:

Rund-um-die-Uhr-Überwachung von maritimen Vorfällen und Schiffsbewegungen.

Koordination der Krisen- und Vorfallreaktion.

Echtzeit-Warnmeldungen an Kunden und Schiffe auf See.

Schiffsverfolgung und Verhaltensanalysen über die firmeneigene MarTrack-Plattform von Crisis24, die AIS-, Satelliten- und Umweltdaten integriert, um Anomalien, Sanktionsrisiken und AIS-Störungen in Echtzeit zu erkennen.

Überwachung der Einhaltung von Sanktionen.

Risikobewertungen für Routen, Häfen und Transite sowie auf Erkenntnissen basierende Prognosen.

Die Crisis24 CSC Response Group wurde im vergangenen Jahr bei mehr als 350 Krisenfällen – eine beispiellose Zahl – eingesetzt und leistete Unterstützung; bei sofortiger Einsatzbereitschaft ist das Team bereit, mit aktuellen und kompetenten Vollzeitexperten sowohl in den Sitzungssaal als auch in Konfliktgebiete zu entsenden. Darüber hinaus ist das maritime Team nach wie vor das aktivste und „einsatzbereiteste" Team der Branche.