BHP Group Aktie unter starkem Abgabedruck - 19.06.2026

Am heutigen Handelstag musste die BHP Group Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,26 % im Minus. Der Kursrückgang der BHP Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,33 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,26 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

BHP Group ist einer der weltweit größten Rohstoffkonzerne mit Fokus auf Eisenerz, Kupfer, Kohle und Nickel; zudem Engagement in Potash. Hauptzweck ist Förderung, Verarbeitung und Vermarktung von Rohstoffen für Industrie und Energiewirtschaft. Starke Marktstellung v.a. bei Eisenerz und Kupfer. Wichtige Konkurrenten: Rio Tinto, Vale, Glencore, Anglo American. USPs: diversifiziertes Portfolio, Skalenvorteile, niedrige Förderkosten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die BHP Group Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +27,52 %.

Allein seit letzter Woche ist die BHP Group Aktie damit um -3,53 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,18 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei BHP Group auf +44,22 %.

BHP Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,53 % 1 Monat +5,18 % 3 Monate +27,52 % 1 Jahr +82,86 %

Informationen zur BHP Group Aktie

Stand: 19.06.2026, 12:43 Uhr

Es gibt 5 Mrd. BHP Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 187,31 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von BHP Group

Freeport-McMoRan, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,53 %. Fortescue Metals Group notiert im Plus, mit +0,15 %. Rio Tinto notiert im Minus, mit -0,68 %. Glencore verliert -1,68 % Anglo American notiert im Minus, mit -2,74 %.

BHP Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die BHP Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BHP Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Schreibe Deinen Kommentar