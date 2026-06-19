Verbio Aktie legt zu - 19.06.2026

Die Verbio Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +3,06 % auf 30,98€. Damit gewinnt die Aktie +0,92 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Verbio Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,53 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 30,98€, mit einem Plus von +3,06 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Verbio ist ein deutscher Hersteller von Biokraftstoffen (Biodiesel, Bioethanol, Biomethan) aus Reststoffen. Ziel ist die Dekarbonisierung des Verkehrs. Verbio zählt in Europa zu den führenden integrierten Bioenergie-Anbietern. Wichtige Wettbewerber: Neste, CropEnergies, TotalEnergies Biofuels. USP: starke Ausrichtung auf Abfall- und Reststoffbasis, vertikale Integration und eigene Biomethan-Infrastruktur.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl sich die Verbio Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -18,16 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Verbio Aktie damit um -7,02 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,15 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Verbio +42,32 % gewonnen.

Verbio Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,02 % 1 Monat -20,15 % 3 Monate -18,16 % 1 Jahr +190,11 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Verbio Aktie

Stand: 19.06.2026, 12:44 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen von Verbios Dreisparten-Strategie und Neuabschlüssen (u.a. Transgourmet) auf Umsatz und Bewertung, die Kursanfälligkeit gegenüber fallenden Ölpreisen (Kurs nahe Vorkriegsniveau), Diskussionen zu Bewertung/Charttechnik (konservative Empfehlung ~30), Einmaleffekte vs. operatives Ergebnis, Kapitalstärke von Investoren und US-Steuergutschriften.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Verbio eingestellt.

Informationen zur Verbio Aktie

Es gibt 64 Mio. Verbio Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,94 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

So schlagen sich die Wettbewerber von Verbio

Archer Daniels Midland Company, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,61 %.

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Ob die Verbio Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verbio Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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