POET Technologies Aktie gewinnt an Wert - 19.06.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die POET Technologies Aktie. Mit einer Performance von +2,82 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,72 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der POET Technologies Aktie. Nach einem Plus von +1,72 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 10,940€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

POET Technologies ist ein Innovator in der optoelektronischen Integration, spezialisiert auf die optische Interposer-Plattform. Sie konkurrieren mit Branchengrößen wie Intel und Broadcom, bieten jedoch einzigartige Lösungen zur Kostenreduktion und Effizienzsteigerung in der Photonik.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die POET Technologies Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +7,60 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,73 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die POET Technologies um +95,64 % gewonnen.

POET Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,60 % 1 Monat -9,73 % 3 Monate +98,89 % 1 Jahr +209,20 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur POET Technologies Aktie

Stand: 19.06.2026, 12:44 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Kursschwankungen und kurzfristige Pump-/Dump‑Muster (insbesondere Montag/Dienstag), jüngste Rücksetzer mit Wochen‑/Jahres­tief (~3,96 USD), vereinzelte starke Tagesgewinne, Bewertung und Fundamentaldaten (keine Schulden, Abhängigkeit von Rechenzentren), Einfluss der US‑Zinsentwicklung auf Nachfrage sowie vermehrte Berichte zu Sammelklagen und externe Analysen/Links.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber POET Technologies eingestellt.

Informationen zur POET Technologies Aktie

Es gibt 173 Mio. POET Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,88 Mrd. € wert.

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Ob die POET Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur POET Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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