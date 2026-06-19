Einkommen mit Aktien
Starke Rendite, stabile Ausschüttung - diese Aktie begeistert Dividendeninvestoren
Eine Rendite von +3,13 % klingt verlockend – doch wie stabil ist die Ausschüttung wirklich? Diese Aktie punktet mit verlässlichem Cashflow und stetigem Wachstum.
Shimizu ist ein japanischer Bau- und Ingenieurkonzern (Generalunternehmer) mit Fokus auf Hoch- und Tiefbau, Infrastruktur, Umwelt- und Ingenieurdienstleistungen. Stark in Japan und Asien, aktiv im Ausland. Wichtige Konkurrenten: Obayashi, Taisei, Kajima. USP: hohe Ingenieurkompetenz, komplexe Großprojekte, nachhaltige Bau- und Smart-City-Konzepte.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Shimizu nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Shimizu gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,13 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +35,27 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 13,21 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung
solide.
Wer vor fünf Jahren in Shimizu investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +144,83 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Shimizu verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,13 %.
Mit +3,13 % Dividendenrendite bietet Shimizu ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +35,27 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Shimizu für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,13 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 13,21.
Shimizu weißt eine Marktkapitalisierung von 9,85 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,13 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Shimizu Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.06.2026
Am heutigen Handelstag konnte die Shimizu Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +2,16 % im Plus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?
Beispielrechnung für 3.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 3.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,13 %, eine Investition von etwa 95.847€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2027
|77,00
|+6,94 %
|+3,13 %
|2026
|72,00
|+89,47 %
|+2,76 %
|2025
|38,00
|+90,00 %
|+3,20 %
|2024
|20,00
|-4,76 %
|+1,92 %
Warum Shimizu für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,13 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +35,27 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 13,21
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Shimizu Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+10,94 %
|1 Monat
|-2,07 %
|3 Monate
|-11,25 %
|1 Jahr
|+48,69 %
Informationen zur Shimizu Aktie
Es gibt 717 Mio. Shimizu Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,85 Mrd. € wert.
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Ob die Shimizu Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Shimizu Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.