Starke Rendite, stabile Ausschüttung - diese Aktie begeistert Dividendeninvestoren

Shimizu ist ein japanischer Bau- und Ingenieurkonzern (Generalunternehmer) mit Fokus auf Hoch- und Tiefbau, Infrastruktur, Umwelt- und Ingenieurdienstleistungen. Stark in Japan und Asien, aktiv im Ausland. Wichtige Konkurrenten: Obayashi, Taisei, Kajima. USP: hohe Ingenieurkompetenz, komplexe Großprojekte, nachhaltige Bau- und Smart-City-Konzepte.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Shimizu nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Shimizu gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,13 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +35,27 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 13,21 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Shimizu investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +144,83 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Shimizu verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,13 %.

Mit +3,13 % Dividendenrendite bietet Shimizu ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +35,27 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Shimizu für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,13 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 13,21.

Shimizu weißt eine Marktkapitalisierung von 9,85 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,13 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.