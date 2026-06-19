Ende einer Ära - Deutschlands Atommüll komplett zurück

BROKDORF (dpa-AFX) - Nach gut 30 Jahren ist die Rückführung des hoch radioaktiven deutschen Atommülls aus der Wiederaufbereitung im Ausland abgeschlossen. Im Zwischenlager am stillgelegten Kernkraftwerk Brokdorf in Schleswig-Holstein waren am Mittwochabend die letzten sieben Castor-Behälter mit radioaktiven Abfällen aus der Aufarbeitungsanlage Sellafield in Großbritannien angekommen.

"Die Verteilung der Rücktransporte aus den Wiederaufarbeitungsanlagen im Ausland auf mehrere Zwischenlager war ein wichtiger Faktor, um einen großen gesellschaftlichen Konflikt zu entschärfen", sagte Umweltstaatssekretär Jochen Flasbarth (SPD). Dass dieser Kompromiss bis heute getragen habe, stärke das Vertrauen in die ergebnisoffene Endlagersuche. Die sieben Castoren für Brokdorf sollen ursprünglich im niedersächsischen Gorleben zwischengelagert werden.