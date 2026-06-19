ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank belässt Siemens Energy auf 'Buy' - Ziel 200 Euro
- Deutsche Bank belässt Siemens Energy bei Buy 200 Euro
- Verkauf von Kompressoren und Turbinen nützt Anlegern
- Elektrifizierung im Zentrum stärkt Margen und Bewertung
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Sollte sich der Energietechnikkonzern wie im "Manager Magazin" berichtet vom Geschäft mit Kompressoren und Dampfturbinen trennen, würden die Aktionäre davon profitieren, schrieb Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Siemens Energy könnte sich damit auf das Thema Elektrifizierung konzentrieren und seine Aktivitäten im Bereich Öl und Gas loswerden, was das Margenprofil verbessern würde. Auch die Konzernstruktur würde sich vereinfachen und damit besser vergleichbar mit der von Konkurrent GE Vernova werden, was den Bewertungsrückstand auf diesen verringern könnte./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2026 / 07:58 / CET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,97 % und einem Kurs von 168,6 auf Tradegate (19. Juni 2026, 12:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +12,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,06 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 135,34 Mrd..
Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 201,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 175,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 225,00EUR was eine Bandbreite von +3,44 %/+32,99 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 200 Euro
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Community Beiträge zu Siemens Energy - ENER6Y - DE000ENER6Y0
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https://trading-treff.de/index/siemens-energy-aktie-25-milliarden-fuer-north-sea-connector-2
Will nicht nerven...aber diese Einschätzung halte ich fūr sehr interessant!
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