Deutsche Bank belässt Siemens Energy auf 'Buy' - Ziel 200 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,97 % und einem Kurs von 168,6 auf Tradegate (19. Juni 2026, 12:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +12,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,06 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 135,34 Mrd..

Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 201,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 175,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 225,00EUR was eine Bandbreite von +3,44 %/+32,99 % bedeutet.