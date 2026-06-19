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    Besonders beachtet!

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    CRH Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 19.06.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die CRH Aktie bisher um +3,67 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der CRH Aktie.

    Besonders beachtet! - CRH Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 19.06.2026
    Foto: CRH plc

    CRH ist ein globaler Baustoffkonzern (Zement, Zuschlagstoffe, Asphalt, Transportbeton, Bauprodukte, Infrastruktur-Lösungen). Fokus auf Nordamerika und Europa, starke Position im Infrastruktur- und Wohnungsbau. Wichtige Wettbewerber: Holcim, Heidelberg Materials, Cemex, Martin Marietta, Vulcan. USPs: breite Wertschöpfungskette, starke Präsenz im US-Infrastrukturmarkt, M&A-Kompetenz.

    CRH aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.06.2026

    Mit einer Performance von +3,67 % konnte die CRH Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,28 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der CRH Aktie. Nach einem Plus von +0,28 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 100,48, mit einem Plus von +3,67 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    In den letzten drei Monaten verzeichnete die CRH Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +10,77 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,25 %. Im Jahr 2026 gab es für CRH bisher ein Minus von -8,75 %.

    Während CRH heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,39 %. Damit gehört CRH heute zu den auffälligeren Werten.

    CRH Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +10,77 %
    1 Monat +13,25 %
    3 Monate +9,09 %
    1 Jahr +25,21 %
    Stand: 19.06.2026, 13:00 Uhr

    Informationen zur CRH Aktie

    Es gibt 668 Mio. CRH Aktien. Damit ist das Unternehmen 67,15 Mrd.EUR € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Compagnie de Saint-Gobain, Heidelberg Materials und Co.

    Compagnie de Saint-Gobain, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,05 %. Heidelberg Materials notiert im Minus, mit -0,80 %. Holcim notiert im Minus, mit -2,58 %.

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    Ob die CRH Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CRH Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    CRH

    +3,40 %
    +10,22 %
    +10,31 %
    +14,78 %
    +25,92 %
    +100,86 %
    +135,82 %
    +263,64 %
    +679,87 %
    ISIN:IE0001827041WKN:864684
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