Silber crasht auf 64,85 USD

-1,33 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,08 % 1 Monat -18,26 % 3 Monate -15,68 % 1 Jahr +72,76 %

Heftiger Druck auf Silber: Das Edelmetall sinktauf 64,85und markiert damit einen spürbaren Rücksetzer.

Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte Silber bei 37,53908USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 64,85USD ein Wert von 17.275,6USD geworden – ein Gewinn von +72,76 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Silber gemischt. Kurzfristig dominiert technischer Abwärtsdruck unterhalb der 200-Tage-Linie, plus Gap-Close-Szenarien und ETF-Verkaufsdiskussionen. Langfristig rechnen einige mit knapper Förderung und stärkerer Nachfrage durch KI/High-Tech; andere warnen vor weiterem Abwärtspotenzial. Insgesamt vorsichtig bis spekulativ, mit Divergenzen.