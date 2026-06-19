Silberpreis
Silber crasht auf 64,85 USD
Verkaufsdruck bei Silber: Kurs sinkt deutlich auf 64,85 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-5,08 %
|1 Monat
|-18,26 %
|3 Monate
|-15,68 %
|1 Jahr
|+72,76 %
Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte Silber bei 37,53908USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 64,85USD ein Wert von 17.275,6USD geworden – ein Gewinn von +72,76 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Silber gemischt. Kurzfristig dominiert technischer Abwärtsdruck unterhalb der 200-Tage-Linie, plus Gap-Close-Szenarien und ETF-Verkaufsdiskussionen. Langfristig rechnen einige mit knapper Förderung und stärkerer Nachfrage durch KI/High-Tech; andere warnen vor weiterem Abwärtspotenzial. Insgesamt vorsichtig bis spekulativ, mit Divergenzen.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Silber gilt als „Gold des kleinen Mannes“. Preisbewegungen entstehen durch industrielle Nachfrage und Investoreninteresse. In Phasen hoher Inflation oder sinkender Realzinsen steigt oft die Attraktivität.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|331,10EUR
|-1,25 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|116,49EUR
|-1,35 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|234,26EUR
|-1,43 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|333,22EUR
|-1,13 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|86,53EUR
|-1,29 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|529,55EUR
|-1,04 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|347,22EUR
|-1,32 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|70,32EUR
|-1,24 %
|Long
|1
|0,00
|116,39EUR
|-1,49 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,891EUR
|+0,97 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.