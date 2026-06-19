ANALYSE-FLASH
UBS senkt Ziel für BMW auf 70 Euro - 'Neutral'
- UBS senkt BMW-Kursziel von 88 auf 70 Euro
- Einstufung für BMW bleibt Neutral ohne Änderung
- Prognosen Ebit und Gewinn je Aktie bis 44 Prozent
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BMW von 88 auf 70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach der massiven Gewinnwarnung des Autobauers habe er seine Schätzungen für die operative Marge (Ebit) im Kerngeschäft für die Jahre bis 2028 gekürzt, schrieb Patrick Hummel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daraus resultierten seine neuen, um bis zu 44 Prozent gesenkten Prognosen für das Ergebnis je Aktie. Sein Bewertungsmodell gehe von keiner Geschäftsverbesserung in China aus. Aktuell sei die Aktie fair bewertet./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 07:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie
Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,67 % und einem Kurs von 60,84 auf Tradegate (19. Juni 2026, 13:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um -12,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,62 %.
Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 34,00 Mrd..
BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 79,80Euro. Von den letzten 5 Analysten der BMW Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten, 1 die Aktie zu verkaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 69,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 90,00Euro was eine Bandbreite von +13,86 %/+48,51 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 70 Euro
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Community Beiträge zu BMW - 519000 - DE0005190003
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Das Problem fuer BMW in China sind nicht nur die Verbrenner sondern vor allem die preiswerteren EV's der lokalen Konkurrenz. BMW wird dort die Preise senken muessen.
Bei BMW ist die Marktkapitalisierung (37.8 Mrd€) mittlerweile niedriger als die Nettoliquiditaet des Industriegeschaefts (44.4 Mrd€). Die Unterbewertung nach diesem Massstab ist selbst bei Volkswagen und Mercedes-Benz nicht so gross.
Ich habe bereits viermal gekauft und werde alle 2 Euro Kursrückgang nachlegen. Irgendwann dreht die wieder...