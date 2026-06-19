UBS senkt Ziel für BMW auf 70 Euro - 'Neutral'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,67 % und einem Kurs von 60,84 auf Tradegate (19. Juni 2026, 13:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um -12,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,62 %.

Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 34,00 Mrd..

BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 79,80Euro. Von den letzten 5 Analysten der BMW Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten, 1 die Aktie zu verkaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 69,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 90,00Euro was eine Bandbreite von +13,86 %/+48,51 % bedeutet.