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    Netanjahu wirft Hisbollah Bruch der Waffenruhe vor

    Für Sie zusammengefasst
    • Netanjahu ordnete harte Angriffe gegen Hisbollah an
    • Vier israelische Soldaten bei Angriffen getötet
    • Netanjahu schließt Truppenabzug aus dem Südlibanon aus
    Netanjahu wirft Hisbollah Bruch der Waffenruhe vor
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    TEL AVIV (dpa-AFX) - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat nach eigenen Angaben die Armee angewiesen, hart gegen die libanesische Hisbollah-Miliz vorzugehen. Netanjahu begründete seine Entscheidung auf X mit einem "abscheulichen Angriff der Hisbollah", der einen eklatanten Verstoß gegen die Waffenruhe darstelle.

    Israel werde keine Angriffe auf seine Soldaten oder sein Territorium dulden, so Netanjahu. Die Hisbollah werde für ihre Angriffe einen sehr hohen Preis zahlen. Die Armee werde alles tun, um jede Bedrohung der Streitkräfte und des Territoriums abzuwehren.

    Truppenabzug ausgeschlossen

    Bei Angriffen der Hisbollah im Südlibanon sind am Donnerstag und in der Nacht zum Freitag vier israelische Soldaten getötet und vier weitere verletzt worden. Die Hisbollah ist der wichtigste Verbündete des Irans in der Region.

    Netanjahu schloss erneut einen Truppenabzug aus dem Südlibanon aus. Israel werde so lange wie nötig in der "Sicherheitszone" im Südlibanon verbleiben, um die Gemeinden in Nordisrael zu schützen. Die libanesische Regierung stuft das von Israel kontrollierte Areal als völkerrechtswidrig besetztes Staatsgebiet ein.

    Das bilaterale Rahmenabkommen zwischen dem Iran und den USA sieht eine umfassende Beendigung der militärischen Konflikte in der Region vor - also auch im Libanon./da/DP/jha







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