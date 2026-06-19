Goldman: Die Zinsen bleiben oben – Kursziel für Gold knallhart gesenkt!

Der Goldpreis fiel am Donnerstag um rund 1,5 Prozent auf 4.184 US-Dollar pro Unze. Auch am Freitag bewegt sich das gelbe Edelmetall um über 1 Prozent auf rotem Terrain. Folglich kratzt der Kurs am Wert von 4.100 US-Dollar. Damit bewegt sich der Goldpreis under der 200-Tagelinie, die von 4.340 bis 4.390 US-Dollar reicht. Psychlogisch wichtig wird die Marke von 4.000 US-Dollar.

Die Rohstoffstrategen Lina Thomas und Daan Struyven schreiben am Donnerstag, dass sie nun mit einem Anstieg des Goldpreises auf 4.900 US-Dollar pro Unze bis Dezember rechnen. Das liegt unter ihrer vorherigen Prognose von 5.400 US-Dollar.

Die kurz-bis mittelfristigen Aussischten sind für Gold erstmal getrübt. Der Irankonflikt ist trotz Memorandum und Trump-Deal wieder geschlossen. Das ist keine gute nachricht für Gold.

Seit Beginn des Krieges im Iran ist der Goldpreis um 15 Prozent gefallen. Der durch die faktische Schließung der Straße von Hormus verursachte Energiepreisanstieg hat die Inflationsängste verstärkt.

Dies hält die Zentralbanken davon ab, die Zinsen zu senken. Da Gold keine Rendite abwirft, steigen die Opportunitätskosten des Goldbesitzes mit steigenden Zinsen.

Die Goldman-Strategen erklärten, ihre gesenkten Erwartungen für Gold kämen daher, dass die hauseigenen Ökonomen die Wahrscheinlichkeit zweier Zinssenkungen der Fed vom Dezember dieses Jahres und dem darauffolgenden März auf Juni und Dezember 2027 verschoben hätten.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,43 % und einem Kurs von 4.149USD auf Lang & Schwarz (19. Juni 2026, 13:42 Uhr) gehandelt.

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