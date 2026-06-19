Goldpreis
Goldman: Die Zinsen bleiben oben – Kursziel für Gold knallhart gesenkt!
Goldman Sachs senkte seine Prognose für den Goldpreis zum Jahresende um 500 US-Dollar, da man davon ausgeht, dass die US-Notenbank Federal Reserve die Zinssätze im Jahr 2026 voraussichtlich nicht mehr senken wird.
- Goldman Sachs senkt Jahresendprognose auf 4900 USD
- Goldpreis fällt unter 200 Tagelinie und 4100 USD
- Zinsausblick und Irankrieg erhöhen Opportunitätskosten
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Die Rohstoffstrategen Lina Thomas und Daan Struyven schreiben am Donnerstag, dass sie nun mit einem Anstieg des Goldpreises auf 4.900 US-Dollar pro Unze bis Dezember rechnen. Das liegt unter ihrer vorherigen Prognose von 5.400 US-Dollar.
Der Goldpreis fiel am Donnerstag um rund 1,5 Prozent auf 4.184 US-Dollar pro Unze. Auch am Freitag bewegt sich das gelbe Edelmetall um über 1 Prozent auf rotem Terrain. Folglich kratzt der Kurs am Wert von 4.100 US-Dollar. Damit bewegt sich der Goldpreis under der 200-Tagelinie, die von 4.340 bis 4.390 US-Dollar reicht. Psychlogisch wichtig wird die Marke von 4.000 US-Dollar.
Die kurz-bis mittelfristigen Aussischten sind für Gold erstmal getrübt. Der Irankonflikt ist trotz Memorandum und Trump-Deal wieder geschlossen. Das ist keine gute nachricht für Gold.
Seit Beginn des Krieges im Iran ist der Goldpreis um 15 Prozent gefallen. Der durch die faktische Schließung der Straße von Hormus verursachte Energiepreisanstieg hat die Inflationsängste verstärkt.
Dies hält die Zentralbanken davon ab, die Zinsen zu senken. Da Gold keine Rendite abwirft, steigen die Opportunitätskosten des Goldbesitzes mit steigenden Zinsen.
Die Goldman-Strategen erklärten, ihre gesenkten Erwartungen für Gold kämen daher, dass die hauseigenen Ökonomen die Wahrscheinlichkeit zweier Zinssenkungen der Fed vom Dezember dieses Jahres und dem darauffolgenden März auf Juni und Dezember 2027 verschoben hätten.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion
Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,43 % und einem Kurs von 4.149USD auf Lang & Schwarz (19. Juni 2026, 13:42 Uhr) gehandelt.