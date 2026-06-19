Schaeffler baut Kampfdrohen mit französischem Partner
- Schaeffler fertigt ab November 100 Drohnen pro Tag
- Produktion bei Delair in Frankreich vorgesehen
- Lieferung von Teilen für Rüstungsdrohnen geplant
HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Das bisher vor allem für die Autoindustrie tätige Zulieferunternehmen Schaeffler will gemeinsam mit einem französischen Partner von November an täglich 100 Kampf- und Abfangdrohnen herstellen. Die Drohnen sollen in einem Werk des französischen Partners Delair in Frankreich produziert werden, teilte Schaeffler in Herzogenaurach mit. Zunächst sollen Drohnen des Typs Damocles und Abfangdrohnen des Typs Aspik hergestellt werden. Schaeffler wolle Komponenten liefern und dazu beitragen, die Produktion bei Delair für größere Ausstöße zu ertüchtigen.
Schaeffler gehört zu den weltweit zehn größten Zulieferunternehmen der Autoindustrie. Zuletzt hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass die traditionellen Tätigkeitsfelder, etwa die Herstellung von Komponenten für klassische Autoantriebe, derzeit kein Wachstum generieren. Schaeffler will deshalb neue Geschäftsfelder erschließen - unter anderem bei der Herstellung von Komponenten für humanoide Roboter, in der Raumfahrt sowie in der Rüstungsindustrie./dm/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schaeffler Aktie
Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 8,91 auf Tradegate (19. Juni 2026, 13:21 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schaeffler Aktie um -5,98 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,62 %.
Die Marktkapitalisierung von Schaeffler bezifferte sich zuletzt auf 8,43 Mrd..
Schaeffler zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,7500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +11,98 %/-10,41 % bedeutet.
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Schaeffler erhält Öko-Preis
Schaeffler wird für ihr E-Axle Repair Tool in der Kategorie „Mobility Concepts: Business Models“ ausgezeichnet. Mit diesem Spezialwerkzeug lassen sich E-Motoren fachgerecht reparieren und instand setzen statt sie vollständig zu ersetzen. Die Lösung verbindet Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit und technische Präzision und schafft damit neue Möglichkeiten für Werkstätten sowie Fahrzeughalter, so der Pressetext weiter.
Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands von Schaeffler, sagt: „Wir freuen uns sehr über diese wichtige Auszeichnung. Sie ist eine Bestätigung für unsere Bemühungen, Bewegung mit klimafreundlichen Produkten und innovativen Reparaturlösungen nachhaltig zu gestalten.“
Lasst Euch nicht aus eurem Investment drängen...
Schaeffler ist auch mit dabei...