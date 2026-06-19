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    BMW bereitet im Sommer Leipziger Werk für neue E-Autos vor

    Für Sie zusammengefasst
    • Leipziger Werk wird für neue Elektroklasse umgebaut
    • Produktion 5,5 Wochen gestoppt für Umrüstungen
    • BMW investiert dreistellige Millionen für Modernisierung
    BMW bereitet im Sommer Leipziger Werk für neue E-Autos vor
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LEIPZIG (dpa-AFX) - Wer künftig einen neuen Elektro-BMW fährt, könnte ihn aus Sachsen bekommen. Das BMW-Werk Leipzig bereitet sich derzeit auf die sogenannte "Neue Klasse" vor - die nächste Generation vollelektrischer Fahrzeuge des Konzerns. Dafür soll die Fabrik in diesem Sommer für mehrere Wochen umgebaut werden.

    Werk wird für neue Fahrzeuggeneration umgebaut

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    "Wir bereiten uns auf die "Neue Klasse" vor", sagte Werkleiterin Petra Peterhänsel. Während einer 5,5-wöchigen Produktionsunterbrechung werde das Werk umfangreich angepasst. Hintergrund seien neue technische Anforderungen der kommenden Fahrzeuggeneration.

    Welche Modelle künftig konkret in Leipzig gebaut werden sollen, ließ BMW offen. Peterhänsel sagte, der Umbau werde den Standort grundsätzlich dafür befähigen, Fahrzeuge der "neuen Klasse" zu produzieren.

    Vom i3 zur "Neuen Klasse"

    Der Standort gilt als einer der Pioniere der Elektromobilität in Deutschland. Bereits 2013 startete in Leipzig die Produktion des vollelektrischen BMW i3. Heute läuft dort mit dem Mini Countryman nur ein rein elektrisches Fahrzeug vom Band. Betriebsratschef Jens Köhler hatte bereits Ende vergangenen Jahres den Wunsch geäußert, dass Leipzig künftig eine größere Rolle bei der Produktion von Elektroautos übernehmen soll.

    Millioneninvestitionen für den Standort

    BMW hatte Ende 2025 angekündigt, einen dreistelligen Millionenbetrag in den Standort zu investieren. Das Geld fließt nach Unternehmensangaben in die Modernisierung von Anlagen und die Vorbereitung künftiger Fahrzeuggenerationen. Im Leipziger Werk arbeiten inzwischen mehr als 11.600 Menschen.

    Ostdeutschland setzt auf Elektromobilität

    Der Ausbau erfolgt in einer Phase, in der die Elektromobilität für die ostdeutsche Autoindustrie immer wichtiger wird. Nach Berechnungen des Automotive Cluster Ostdeutschland (ACOD) waren im vergangenen Jahr rund 60 Prozent aller in Ostdeutschland produzierten Autos reine Elektrofahrzeuge. Bundesweit lag der Anteil bei gut 40 Prozent. Neben den Werken von Tesla in Brandenburg und Volkswagen in Zwickau zählen auch BMW und Porsche in Leipzig zu den wichtigsten E-Auto-Standorten der Region.

    Für BMW markiert die "Neue Klasse" den nächsten Schritt beim Ausbau der Elektromobilität. Mit dem Umbau schafft das Leipziger Werk die Voraussetzungen, bei dieser Entwicklung künftig eine größere Rolle zu spielen./djj/DP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

    Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,50 % und einem Kurs von 60,74 auf Tradegate (19. Juni 2026, 13:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um -12,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,62 %.

    Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 34,00 Mrd..

    BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 79,80Euro. Von den letzten 5 Analysten der BMW Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten, 1 die Aktie zu verkaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 69,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 90,00Euro was eine Bandbreite von +13,75 %/+48,37 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung von BMW: Sorgen über Margen- und Absatzdruck durch preiswerte chinesische EVs, Gewinnwarnung mit reduzierter Autogeschäfts-EBIT-Marge (1–3% statt 4–6%), Marktwert unter Nettoliquidität, Analystenkürzungen/Kursziele, mögliche Rückkäufe, iX1-Lieferengpässe, charttechnischer Bruch (Risiko mittlere 50er), Diskussionen über Nachkäufe/Tranchierung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber BMW eingestellt.

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