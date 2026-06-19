🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Trump sorgt mit Spott über Meloni für diplomatische Spannungen

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump machte spöttische Bemerkungen über Meloni
    • Meloni bezeichnet Trumps Aussagen als völlig erfunden
    • Italiens Außenminister sagt USA Besuch aus Protest ab
    Trump sorgt mit Spott über Meloni für diplomatische Spannungen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    ROM/WASHINGTON (dpa-AFX) - Nur wenige Tage nach einem angeblich versöhnlichen Gespräch am Rande des G7-Gipfels in Évian hat US-Präsident Donald Trump mit spöttischen Bemerkungen über Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni für Aufsehen gesorgt. In einem Telefoninterview mit dem italienischen TV-Sender La7 sagte Trump: "Sie hat mich angefleht, ein Foto mit ihr zu machen." Er habe dieser Bitte entsprochen, da sie ihm leidgetan habe.

    Meloni reagierte prompt in einer Videobotschaft bei Instagram und erklärte dort: "Die Aussagen von Donald Trump sind völlig erfunden. Ich bin ehrlich gesagt fassungslos." Sie fügte hinzu: "Ich und Italien flehen niemals." Sie wisse nicht, wieso der US-Präsident sich so gegenüber Verbündeten verhalte.

    Spannungen seit einigen Monaten

    Das Verhältnis zwischen Meloni und Trump hatte zuletzt deutlich gelitten. Der US-Präsident hatte die rechte Regierungschefin vor etwa zwei Monaten scharf kritisiert, nachdem sie seine verbalen Angriffe auf Papst Leo XIV. als "inakzeptabel" bezeichnet hatte. Er sei schockiert über sie gewesen und habe sich in ihr getäuscht, sagte Trump auf Meloni angesprochen.

    Beim G7-Gipfel im französischen Évian Anfang der Woche soll es aber zu einem "klärenden Gespräch" gekommen sein, wie es aus Rom hieß. Italienische Medien verbreiteten ein Foto der beiden: Sie sind darauf zu sehen, wie sie gemeinsam auf einer Couch sitzen und in ein Gespräch vertieft sind. Dabei soll die "Einheit des Westens" von beiden bekräftigt worden sein, berichteten diplomatische Kreise.

    Außenminister sagt USA-Besuch ab

    Im jüngsten La7-Interview lenkte Trump das Gespräch schnell auf Meloni - die er zuvor immer wieder gelobt und als wichtige Partnerin bezeichnet hatte - und fragte den Journalisten, wie es seiner Ministerpräsidentin gehe. Er sagte dann: "Wahrscheinlich ist sie froh, dass ich mit ihr gesprochen habe. Ich hätte nicht mit ihr sprechen müssen." Sie habe so sehr ein Foto mit ihm gewollt, sagte Trump. La7 veröffentlichte nicht den Originalton, sondern nur eine ins Italienische synchronisierte Fassung.

    Nach den Äußerungen erhielt Meloni von Italiens Außenminister Antonio Tajani Rückendeckung. Er schrieb bei X, die "schweren und beleidigenden" Worte des US-Präsidenten gegenüber Meloni beleidigten ganz Italien. Er habe aus diesem Grund einen für kommende Woche geplanten Besuch in den USA abgesagt./rme/DP/stw







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Trump sorgt mit Spott über Meloni für diplomatische Spannungen Nur wenige Tage nach einem angeblich versöhnlichen Gespräch am Rande des G7-Gipfels in Évian hat US-Präsident Donald Trump mit spöttischen Bemerkungen über Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni für Aufsehen gesorgt. In einem Telefoninterview …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     