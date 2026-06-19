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    SynBiotic: Hempro International beantragt vorläufiges Insolvenzverfahren

    Die Hempro International GmbH steht vor einem tiefgreifenden Einschnitt: Die Geschäftsführung bereitet einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Münster vor.

    SynBiotic: Hempro International beantragt vorläufiges Insolvenzverfahren
    Foto: adobe.stock.com
    • Die Geschäftsführung der Hempro International GmbH will beim Amtsgericht Münster die Eröffnung eines vorläufigen Insolvenzverfahrens beantragen.
    • Grund sind verschlechterte wirtschaftliche Rahmenbedingungen infolge geopolitischer Ereignisse, die seit März 2026 zu stark gesunkenem Umsatz und Nachfrage führten.
    • SYNBIOTIC SE stellt im Zuge von Restrukturierungsmaßnahmen die operative Entwicklung ihrer Tochtergesellschaften auf den Prüfstand und wird die finanzielle Unterstützung der Hempro International GmbH künftig nicht fortführen.
    • Ziel der Maßnahmen ist, weitere Mittelabflüsse zu vermeiden und die finanziellen Ressourcen der SYNBIOTIC SE auf strategische Kernaktivitäten zu konzentrieren.
    • SYNBIOTIC SE prüft derzeit die Auswirkungen auf ihre Vermögens-, Finanz- und Ertragslage und wird den Kapitalmarkt über wesentliche Entwicklungen gemäß gesetzlichen Anforderungen informieren.
    • Veröffentlichung als Insiderinformation am 19.06.2026 via EQS News; SYNBIOTIC SE ist eine börsengelistete Unternehmensgruppe im Medizinalcannabis- und Industriehanf-Sektor (Kontakt: Daniel Kruse, ir@synbiotic.com).

    Der Kurs von SynBiotic lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,4080EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,43 % im Plus.
    6 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,4120EUR das entspricht einem Plus von +0,28 % seit der Veröffentlichung.


    SynBiotic

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    ISIN:DE000A3E5A59WKN:A3E5A5
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