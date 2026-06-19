SynBiotic: Hempro International beantragt vorläufiges Insolvenzverfahren
Die Hempro International GmbH steht vor einem tiefgreifenden Einschnitt: Die Geschäftsführung bereitet einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Münster vor.
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- Die Geschäftsführung der Hempro International GmbH will beim Amtsgericht Münster die Eröffnung eines vorläufigen Insolvenzverfahrens beantragen.
- Grund sind verschlechterte wirtschaftliche Rahmenbedingungen infolge geopolitischer Ereignisse, die seit März 2026 zu stark gesunkenem Umsatz und Nachfrage führten.
- SYNBIOTIC SE stellt im Zuge von Restrukturierungsmaßnahmen die operative Entwicklung ihrer Tochtergesellschaften auf den Prüfstand und wird die finanzielle Unterstützung der Hempro International GmbH künftig nicht fortführen.
- Ziel der Maßnahmen ist, weitere Mittelabflüsse zu vermeiden und die finanziellen Ressourcen der SYNBIOTIC SE auf strategische Kernaktivitäten zu konzentrieren.
- SYNBIOTIC SE prüft derzeit die Auswirkungen auf ihre Vermögens-, Finanz- und Ertragslage und wird den Kapitalmarkt über wesentliche Entwicklungen gemäß gesetzlichen Anforderungen informieren.
- Veröffentlichung als Insiderinformation am 19.06.2026 via EQS News; SYNBIOTIC SE ist eine börsengelistete Unternehmensgruppe im Medizinalcannabis- und Industriehanf-Sektor (Kontakt: Daniel Kruse, ir@synbiotic.com).
Der Kurs von SynBiotic lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,4080EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,43 % im
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