ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Lufthansa auf 'Neutral' - Ziel 7,50 Euro
- JPMorgan belässt Lufthansa Neutral Kursziel 7,50
- Treibstoffkosten geringer als von der Airline
- Prognose für operatives Ergebnis (Ebit) noch Luft
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Die Treibstoffkosten seien geringer als zuvor von der Airline veranschlagt, schrieb Harry J Gowers am Freitag anlässlich einer Fachkonferenz mit Finanzvorstand Till Streichert. Die Preistrends blieben solide. Damit dürfte die Prognose für das diesjährige operative Ergebnis (Ebit) noch Luft nach oben haben./rob/ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 00:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2026 / 00:37 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,78 % und einem Kurs von 8,958 auf Tradegate (19. Juni 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +10,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,22 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 10,78 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von -22,14 %/-22,14 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 7,50 Euro
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https://www.n-tv.de/wirtschaft/Waehrend-der-Kerosinpreis-exp…
da hast Du halt einen homogenen 350mio menschen Markt in USA, +Amerika als ganzes, also Canada, Südamerika +keine Umwege wegen Ukraine nach Asien.
Morgan Stanley hebt Lufthansa hervor und nennt Favoriten im europäischen Transportsektor für 2026
https://de.marketscreener.com/boerse-nachrichten/morgan-stanley-hebt-lufthansa-hervor-und-nennt-favoriten-im-europaeischen-transportsektor-fuer-2026-ce7e59dcd88df121