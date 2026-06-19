Europas Börsen fallen zurück – Berichte über Hormus-Schließung, Gold fällt

Größte DAX-Gewinner waren Rheinmetall und die Autowerte BMW und Mercedes-Benz , während Volkswagen das Schlusslicht im Leitindex bildete. Rheinmetall will mit Japan einen neuen Milliardenmarkt für sich erschließen . Bei VW hingegen haben Investoren Zweifel am Erfolg des neuen Retrukturierungsplan von Konzernchef Oliver Blume. In der zweiten Reihe ging es für SUSS MicroTec knapp 10 Prozent aufwärts. Daten aus der Asien-Lieferkette zeigen: Die Nachfrage zieht weiter an.

Die europäischen Handelsplätze sind im frühen Nachmittagshandel (13:20 Uhr) ins Minus zurückgefallen. Der Euro-Stoxx-0 und der Stoxx-600 verloren jeweils etwa 0,2 Prozent. Dem DAX gelang es, sich knapp im positiven Bereich zu halten. Er tendierte weniger als 0,1 Prozent fester bei 25.054 Punkten im Xetra-Handel .

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Freitag steht ganz im Zeichen des sogenannten Hexensabbats. Da heute Optionen und Futures auf Indizes sowie Einzelaktien auslaufen, ist an den Märkten traditionell mit unvorhersehbaren Kursschwankungen und technischer Volatilität zu rechnen. Institutionelle Investoren müssen ihre Positionen glattstellen oder rollen, was die Kurse rund um die Haupthandelszeiten stark bewegen kann.

Die asiatischen Börsen zeigten sich volatil, nachdem Zweifel an der Haltbarkeit des USA-Iran-Abkommens aufkamen. Der japanische Nikkei 225 schloss 0,3 Prozent höher, nachdem er zuvor im Frühhandel noch ein weiteres Rekordhoch markiert hatte. Südkoreas Kospi gab um 0,1 Prozent nach. Trotz dieses Rücksetzers glänzte der südkoreanische Chiphersteller SK Hynix mit einem Kursplus von zeitweise über sieben Prozent nach der Vorstellung neuer KI-Speicherchips. Der ASX 200 in Australien büßte 0,9 Prozent ein.

Die Börsen in China, Hongkong und Taiwan blieben wegen des Drachenbootfestes geschlossen, was der Region spürbar Liquidität entzog. Die allgemeine Stimmung wurde zudem durch eine MSCI-Warnung bezüglich mangelnder Markttransparenz in Indonesien belastet, woraufhin der Jakarta Composite Index seine Gewinne abgab.

Auf der Unternehmensseite stehen internationale Schwergewichte im Fokus. Amazon verhandelt derzeit über den Verkauf eigener KI-Chips an fremde Rechenzentren, um der Dominanz von Nvidia entgegenzuwirken. SpaceX bereitet nach dem Rekord-IPO eine Anleiheplatzierung vor, während die Aktie den zweiten Tag in Folge nachgab. Intel konnte dagegen an der Wall Street um zehn Prozent zulegen, nachdem eine Kooperation mit Apple für die US-Chipproduktion bekannt wurde.

Die Vorgaben aus den USA sind durch den dortigen Feiertag geprägt. Wegen des "Juneteenth"-Feiertags ruht am Freitag der Kassa-Handel in New York und auch die Anleihemärkte in Asien blieben geschlossen. In den verkürzten Sitzungen zuvor schloss die Wall Street jedoch freundlich, wobei der S&P 500 um 1,1 Prozent auf 7.500,58 Zähler zulegte. Im Hintergrund sorgt jedoch die US-Notenbank Fed für Verunsicherung. Neun von 19 Notenbankern signalisierten unter dem neuen Chef Kevin Warsh die Bereitschaft für weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr, was die Renditen der zweijährigen US-Staatsanleihen steigen ließ. Die US-Futures notierten am Freitagnachmittag im Minus.

Am Rohstoffmarkt zeigten die Ölpreise keine klare Linie, vielmehr überwog die Unsicherheit, ob das USA-Iran-Abkommen hält. Berichten zufolge, die sich auf iranische Quellen berufen, soll es zu Warnschüssen und einer Schließung der Straße von Hormus gekommen sein. Eine offizielle Bestätigung der Berichte gibt es bislang jedoch nicht. Der August-Kontrakt für die Nordseesorte Brent fiel zuletzt um 0,3 Prozent auf 79,65 US-Dollar und verzeichnet auf Wochensicht ein Minus von rund neun Prozent. US-Vizepräsident JD Vance sagte seine Reise nach Genf ab, wo heute eigentlich Gespräche mit dem Iran stattfinden sollten. Das löste Zweifel aus, ob die 60-tägigen diplomatischen Bemühungen zwischen den USA und dem Iran zu einem Atomabkommen und einem dauerhafteren Friedensabkommen führen könnten.

Der starke US-Dollar und die falkenhafte Fed-Haltung belasteten zeitgleich die Edelmetalle. Spot-Gold sank um 1,5 Prozent auf 4.145 US-Dollar pro Unze, während Goldman Sachs seine Jahresendprognose drastisch senkte. Der Gold-Terminkontrakt büßte 1,7 Prozent ein. Silber sackte an der Comex um 2,5 Prozent auf 65,14 US-Dollar ab. Am Devisenmarkt legte der Greenback spürbar zu und drückte den japanischen Yen auf ein dramatisches Tief von über 161,80 Yen je Dollar, was Spekulationen über eine baldige Intervention der japanischen Notenbank anheizt. Der Krypto-Markt mit dem Bitcoin zeigt sich im Zuge der allgemeinen Risikoaversion vor dem Wochenende ebenfalls leicht konsolidierend und verlor 0,5 Prozent auf 62.560 US-Dollar.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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