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    Staatsanleihen ohne Staat

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    Das riskante Finanz-Referendum vor der Unabhängigkeit

    Schottland wagt den Sprung an die Börse: Mit eigenen Staatsanleihen will die SNP die Unabhängigkeit testen. Doch Investoren wittern enorme Risiken.

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    Staatsanleihen ohne Staat - Das riskante Finanz-Referendum vor der Unabhängigkeit
    Foto: wO-Gemini

    In den kommenden Monaten plant die schottische Regierung in Edinburgh ein finanzpolitisches Novum: Zum ersten Mal will das teilautonome Land eigene Staatsanleihen am globalen Finanzmarkt platzieren. Das auf fünf Jahre angelegte Programm soll ein Gesamtvolumen von 1,5 Milliarden Pfund (ca. 1,73 Milliarden Euro) umfassen, berichtet Bloomberg. In Anlehnung an die britischen Staatsanleihen ("Gilts") haben die Papiere in Händlervierteln bereits einen Spitznamen weg: "Kilts" (Schottenröcke).

    Was oberflächlich wie ein rein technischer Akt der Schuldenverwaltung aussieht, ist in Wahrheit ein hochpolitischer Testlauf für die schottische Unabhängigkeit. Für die regierende Schottische Nationalpartei (SNP) unter First Minister John Swinney bieten die "Kilts" eine historische Chance. Bisher lieh sich Schottland Geld primär über die britische Zentralregierung in London. Der direkte Gang an den Anleihemarkt verfolgt zum einen das Ziel, dass sich internationale Großbanken und Investoren daran gewöhnen sollen, direkt mit Edinburgh zu verhandeln – völlig unabhängig von London.

    Zum anderen soll demonstriert werden, dass so etwas für ein kleines Land wie Schottland überhaupt finanziell machbar ist: Gelingt die Emission zu stabilen Konditionen, kann die SNP dies als Beweis dafür nutzen, dass ein unabhängiges Schottland an den globalen Märkten als kreditwürdig und überlebensfähig angesehen wird. Es ist der Versuch, den Märkten die Angst vor der Sezession zu nehmen.

    Investoren blicken mit großer Skepsis auf die Pläne und sehen vor allem das Risiko einer Abspaltung Schottlands vom Vereinigten Königreich vor der Fälligkeit der Anleihen. Hinzu kommt, dass noch völlig unklar ist, welche Währung ein unabhängiges Schottland nutzen würde. Die Pläne der SNP, vorerst informell am Pfund Sterling festzuhalten, bergen die Gefahr, dass Schottland nicht so schnell und komplikationslos der EU beitreten könnte. Denn das hieße, dass die Kontrolle über die schottische Geldpolitik im Ausland (dem verbleibenden Vereinigten Königreich) bliebe, das noch nicht einmal EU-Mitglied ist. Ein weiteres Risiko ist, dass Schottland nicht plant, Investoren das Recht einzuräumen, ihr Geld im Falle einer Unabhängigkeit vorzeitig zurückzuerhalten.

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    Die Ratingagenturen S&P und Moody’s gaben Schottland zwar Bestnoten – betonten jedoch ausdrücklich, dass dies nur für den Status quo innerhalb des Vereinigten Königreichs gilt. Großinvestoren wie Franklin Templeton signalisieren bereits: Kommt die Unabhängigkeit, wollen sie die Papiere nicht im Depot haben. Es wird erwartet, dass Schottland spürbar höhere Zinsen (einen Risikoaufschlag) zahlen muss als London.

    Das größte Argument der Unabhängigkeitsgegner und das größte Kopfzerbrechen für die Märkte ist Schottlands strukturelles Haushaltsdefizit. Die SNP argumentiert traditionell, dass dieses Defizit künstlich sei, da die reichen Nordsee-Öleinnahmen nach London fließen und Schottland für ungeliebte britische Kosten – wie das Atom-U-Boot-Programm Trident oder die historischen britischen Staatsschulden – anteilig mitbezahlen muss.

    Rechnet man diese Posten testweise heraus, zeigt sich jedoch, dass das schottische Defizit dadurch keineswegs verschwindet. Das offizielle Haushaltsdefizit Schottlands für das Finanzjahr 2024/25 betrug 11,4 Prozent der schottischen Wirtschaftsleistung (BIP), zeigt der offizielle Wirtschaftsbericht namens GERS (Government Expenditure and Revenue Scotland). Rechnet man die schwankenden Öl- und Gaseinnahmen komplett heraus, lag das strukturelle Defizit sogar bei 14,3 Prozent des BIP. Zum Vergleich: Das Defizit des gesamten Vereinigten Königreichs lag im selben Zeitraum bei 5,1 Prozent des BIP.

    Fielen jetzt auch noch die Zahlungen für das britische Militär und die Londoner Zinsen weg, verschwänden diese Kosten nicht einfach. Ein unabhängiges Schottland müsste von Tag eins an eigene Botschaften, eine eigene Zentralbank, eine eigene Steuerbehörde und Streitkräfte finanzieren und aufbauen. Außerdem sind die Pro-Kopf-Ausgaben im öffentlichen Sektor (z.B. im Gesundheitssystem NHS und im Bildungswesen) Schottlands traditionell deutlich höher als in England. Um das Defizit ohne die Ausgleichszahlungen aus London auf die von der EU geforderten Marken zu drücken, wären massive Steuererhöhungen oder drastische Sparprogramme im eigenen Land unvermeidlich.

    Fazit: Ein kühner Test mit hohem politischem Sprengstoff

    Die Einführung der "Kilt"-Anleihen ist ein cleverer, aber hochgradig riskanter Schachzug der schottischen Regierung. Wirtschaftlich notwendig ist der Schritt nicht, da der Weg über London bisher günstiger war. Es handelt sich um ein rein politisches Instrument, um staatliche Souveränität zu simulieren.

    Sollten die Finanzmärkte im Laufe des Jahres die schottischen Anleihen nur mit herben Risikoaufschlägen (hohen Zinsen) akzeptieren, geht der Schuss für die SNP nach hinten los: Gegner der Unabhängigkeit würden diese Zahlen im politischen Diskurs als Waffe nutzen, um den Wählern die wirtschaftlichen Gefahren einer Abspaltung vor Augen zu führen. Die "Kilts" könnten die Unabhängigkeitsbestrebungen somit nicht erleichtern, sondern unter Umständen sogar ausbremsen.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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