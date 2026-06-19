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    Zulassung auf der Kippe

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    Tesla droht Rückschlag in Europa – Behörden schlagen Alarm

    Schweden stellt sich gegen Teslas Fahrassistenz in Europa. Streitpunkt ist eine Funktion, die Geschwindigkeitsüberschreitungen ermöglicht.

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    Zulassung auf der Kippe - Tesla droht Rückschlag in Europa – Behörden schlagen Alarm
    Foto: Harald Tittel - picture alliance/dpa

    Teslas Hoffnungen auf eine europaweite Freigabe seiner Fahrassistenzsoftware "Full Self-Driving Supervised" (FSD) stoßen auf wachsenden Widerstand. Die schwedische Verkehrsverwaltung TRV empfiehlt nach eigenen Angaben, gegen die Einführung der Technologie in der Europäischen Union zu stimmen, sofern Tesla eine umstrittene Geschwindigkeitsfunktion nicht entfernt.

    Aus einem Schreiben der Behörde vom 30. April an den Technischen Ausschuss für Kraftfahrzeuge der Europäischen Union (TCMV), das Reuters einsehen konnte, geht hervor, dass Schweden erhebliche Sicherheitsbedenken hat. Konkret kritisiert die Behörde die Möglichkeit, dass Fahrzeuge mit aktiviertem System die geltenden Tempolimits überschreiten können.

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    Streit um Geschwindigkeitsüberschreitungen

    Tesla weist in seiner Bedienungsanleitung darauf hin, dass Fahrer sich nicht ausschließlich auf das System verlassen dürfen und "unter Berücksichtigung der Verkehrs- und Straßenverhältnisse mit einer sicheren Geschwindigkeit fahren" müssen. Gleichzeitig erlaubt die Software über die Funktion "Speed Offset", ein selbst festgelegtes Tempo oberhalb der ausgeschilderten Höchstgeschwindigkeit zu wählen.

    Die schwedische Verkehrsverwaltung sieht darin ein grundsätzliches Problem. In dem Schreiben heißt es laut Reuters, dass "die Zulassung automatisierter Systeme, die systematisch die gesetzlichen Geschwindigkeitsbegrenzungen überschreiten, […] die Gefahr birgt, sowohl den rechtlichen Rahmen als auch die erwarteten Sicherheitsvorteile der Fahrzeugautomatisierung zu untergraben".

    Die Behörde fordert daher die Abschaltung der Funktion. "Sollte dies nicht geschehen, empfiehlt die schwedische Verkehrsbehörde, dass der TCMV gegen die vorgeschlagene Einführung stimmt."

     

    Entscheidung mit Folgen für Tesla

    Der TCMV will Ende Juni erneut über das Thema beraten. Eine spätere Abstimmung soll entscheiden, ob die Technologie in allen Mitgliedstaaten zugelassen wird.

    Für Tesla hätte eine europaweite Genehmigung hohe Bedeutung. Der Konzern steht in Europa unter zunehmendem Wettbewerbsdruck chinesischer Elektroautohersteller. Eine breitere Verfügbarkeit der Fahrassistenz könnte die Attraktivität der Fahrzeuge erhöhen.

    Nach Informationen von Reuters haben sowohl die schwedische Verkehrsverwaltung als auch die nationale Zulassungsbehörde STA ihre Bedenken gegenüber Tesla und der niederländischen Zulassungsbehörde RDW vorgetragen. Die RDW hatte die Nutzung des Systems bereits im April genehmigt und unterstützt eine Ausweitung auf die gesamte Europäische Union.

    Mehrheit in Europa noch offen

    Auch Finnland und Norwegen haben Bedenken geäußert. Andere Länder wie Litauen, Estland, Dänemark und Belgien haben die Nutzung der Software dagegen bereits erlaubt.

    Für eine Zustimmung auf europäischer Ebene ist eine qualifizierte Mehrheit erforderlich. Mindestens 15 der 27 Mitgliedstaaten müssen zustimmen und zugleich 65 Prozent der Bevölkerung der Europäischen Union vertreten.

    Scheitert die Abstimmung, könnte auch die derzeitige niederländische Übergangsgenehmigung nach sechs Monaten auslaufen. Darauf basierende nationale Zulassungen würden ebenfalls ihre Gültigkeit verlieren.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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