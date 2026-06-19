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Schaeffler baut Kampfdrohnen mit französischem Partner
- Schaeffler liefert Komponenten für Drohnenproduktion
- Tägliche Produktion von 100 Kampf- und Abfangdrohnen
- Partnerschaft mit Delair zur Fertigung in Frankreich
(In der Überschrift wurde ein Tippfehler korrigiert: Kampfdrohnen)
HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Das bisher vor allem für die Autoindustrie tätige Zulieferunternehmen Schaeffler will gemeinsam mit einem französischen Partner von November an täglich 100 Kampf- und Abfangdrohnen herstellen. Die Drohnen sollen in einem Werk des französischen Partners Delair in Frankreich produziert werden, teilte Schaeffler in Herzogenaurach mit. Zunächst sollen Drohnen des Typs Damocles und Abfangdrohnen des Typs Aspik hergestellt werden. Schaeffler wolle Komponenten liefern und dazu beitragen, die Produktion bei Delair für größere Ausstöße zu ertüchtigen.
Schaeffler gehört zu den weltweit zehn größten Zulieferunternehmen der Autoindustrie. Zuletzt hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass die traditionellen Tätigkeitsfelder, etwa die Herstellung von Komponenten für klassische Autoantriebe, derzeit kein Wachstum generieren. Schaeffler will deshalb neue Geschäftsfelder erschließen - unter anderem bei der Herstellung von Komponenten für humanoide Roboter, in der Raumfahrt sowie in der Rüstungsindustrie./dm/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schaeffler Aktie
Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 8,92 auf Tradegate (19. Juni 2026, 13:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schaeffler Aktie um -5,98 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,62 %.
Die Marktkapitalisierung von Schaeffler bezifferte sich zuletzt auf 8,52 Mrd..
Schaeffler zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,7500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +10,86 %/-11,31 % bedeutet.
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Lasst Euch nicht aus eurem Investment drängen...
Gelegenheit genutzt und aufgestockt.
Schaeffler wird mittelfristig als potenzieller "Champion" für Hardware im Bereich humanoider Roboter gehandelt.
Weitere Felder: Neue Aktivitäten im Raumfahrt- und Rüstungsgeschäft sorgen für strategischen Rückenwind.