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    Großer Schritt geplant

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    Siemens Energy: Diese Abspaltung könnte zum nächsten Kursturbo werden

    Ein möglicher Verkauf der Industriesparte könnte bei Siemens Energy mehr Wert freisetzen, als der Kurs bisher zeigt. Analysten glauben: Das könnte erst der Anfang sein.

    Großer Schritt geplant - Siemens Energy: Diese Abspaltung könnte zum nächsten Kursturbo werden
    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    Siemens Energy bringt offenbar einen Verkauf, Börsengang oder eine Fusion seiner Industriesparte Transformation of Industry (TI) ins Spiel, und die Bank of America sieht darin mehr als eine Randnotiz.

    Laut Manager Magazin prüft der Energiekonzern Optionen für TI. BofA beziffert den Wert der Sparte auf 12,4 Milliarden Euro, rund neun Prozent der Marktkapitalisierung, ein Wert, der im Aktienkurs bislang nicht eingepreist sei. Die Bank bestätigt ihre Kaufempfehlung mit Kursziel 250 Euro.

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    TI steht für rund elf Prozent des mittelfristigen Umsatzes und sieben Prozent des operativen Ergebnisses. Bei einer Trennung sehen die Analysten mehrere Effekte: Wertpotenzial würde sichtbar, Erlöse dürften in Aktienrückkäufe fließen, und der Schritt gilt als Beleg für ein Management, das sein Portfolio durchforstet, was Spekulationen über einen Teilausstieg aus dem Windgeschäft Gamesa nährt.

    Die Bewertung stützt sich auf das 14-Fache des für 2030 erwarteten bereinigten Ergebnisses, üblich für Maschinenbau-Konkurrenten, und liegt am oberen Ende der vom Manager Magazin genannten Spanne von 9,5 bis 15 Milliarden Euro, getragen von Wachstum im mittleren bis hohen einstelligen Bereich, rund 15 Prozent Marge bis 2030 und über 40 Prozent Serviceanteil.

    Komplett trennen dürfte sich der Konzern von TI aber wohl nicht: Antriebstechnik und Dampfturbinen, eng verzahnt mit dem Netz- und Gasgeschäft und zusammen 54 Prozent des TI-Umsatzes 2025, könnten bleiben.

    Gefragt wäre vor allem die Kompressorsparte angesichts möglicher Investitionen in der Öl- und Gasförderung. Eine Herauslösung könnte laut Manager Magazin bis zu drei Jahre dauern, frühere Abspaltungen wie Siemens Energy und Siemens Healthineers gingen laut BofA jeweils in unter 18 Monaten über die Bühne.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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