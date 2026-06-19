Börsen Update
Börsen Update Europa - 19.06. - ATX schwach -0,58 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX bewegt sich bei 25.045,12 PKT und steigt um +0,01 %.
Top-Werte: Rheinmetall +2,38 %, Mercedes-Benz Group +1,39 %, BMW +1,13 %
Flop-Werte: Volkswagen (VW) Vz -4,69 %, Deutsche Telekom -1,98 %, adidas -1,93 %
Der MDAX bewegt sich bei 32.612,26 PKT und fällt um -0,39 %.
Top-Werte: Lanxess +7,86 %, Evonik Industries +5,55 %, Jenoptik +4,24 %
Flop-Werte: TRATON -3,38 %, TUI -2,90 %, AUTO1 Group -2,52 %
Der TecDAX steht aktuell (13:59:56) bei 3.961,12 PKT und steigt um +0,13 %.
Top-Werte: SUESS MicroTec +8,32 %, SMA Solar Technology +6,90 %, Jenoptik +4,24 %
Flop-Werte: 1&1 -2,63 %, United Internet -2,48 %, TeamViewer -2,27 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.317,45 PKT und fällt um -0,30 %.
Top-Werte: TotalEnergies +2,60 %, ENI +2,42 %, Rheinmetall +2,38 %
Flop-Werte: Volkswagen (VW) Vz -4,69 %, L'Oreal -2,86 %, EssilorLuxottica -2,26 %
Der ATX steht bei 6.496,33 PKT und verliert bisher -0,58 %.
Top-Werte: Lenzing +1,14 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +0,48 %, Verbund Akt.(A) +0,40 %
Flop-Werte: CA-Immobilien-Anlagen -2,55 %, Raiffeisen Bank International -2,37 %, voestalpine -1,88 %
Der SMI steht aktuell (13:59:53) bei 13.743,38 PKT und fällt um -0,31 %.
Top-Werte: Alcon +0,55 %, Givaudan +0,53 %, Logitech International +0,28 %
Flop-Werte: Partners Group Holding -2,62 %, Amrize -2,61 %, Holcim -2,39 %
Der CAC 40 steht aktuell (13:59:21) bei 8.447,05 PKT und fällt um -0,35 %.
Top-Werte: Renault +2,75 %, TotalEnergies +2,60 %, Sanofi +0,97 %
Flop-Werte: L'Oreal -2,86 %, EssilorLuxottica -2,26 %, Kering -2,08 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.183,74 PKT und steigt um +0,08 %.
Top-Werte: Sandvik +0,92 %, AstraZeneca +0,39 %, Nordea Bank Abp +0,12 %
Flop-Werte: ABB -1,19 %, SSAB Registered (A) -0,96 %, Volvo Registered (B) -0,61 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:21) bei 6.170,00 PKT und fällt um -0,16 %.
Top-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) +4,84 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +4,09 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,67 %
Flop-Werte: Jumbo -1,87 %, Coca-Cola HBC -1,13 %, Public Power -1,13 %
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