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    Besonders beachtet!

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    TRATON Aktie heute im Minus - 19.06.2026

    Am 19.06.2026 ist die TRATON Aktie, bisher, um -3,38 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der TRATON Aktie.

    Besonders beachtet! - TRATON Aktie heute im Minus - 19.06.2026
    Foto: TRATON GROUP

    TRATON SE ist ein führender Nutzfahrzeughersteller mit Marken wie MAN und Scania. Sie bieten Lkw und Busse an und sind global stark vertreten. Hauptkonkurrenten sind Daimler Truck und Volvo Group. TRATON punktet mit Innovation und Nachhaltigkeit.

    TRATON Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 19.06.2026

    Mit einer Performance von -3,38 % musste die TRATON Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,65 %, geht es heute bei der TRATON Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von TRATON in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +12,56 % bestehen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,68 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,51 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von TRATON +9,52 % gewonnen.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,39 % geändert.

    TRATON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,68 %
    1 Monat +4,51 %
    3 Monate +12,56 %
    1 Jahr +20,82 %
    Stand: 19.06.2026, 14:00 Uhr

    Informationen zur TRATON Aktie

    Es gibt 500 Mio. TRATON Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,45 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart Europa - 19.06. - TecDAX stark +0,69 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

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    Ob die TRATON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TRATON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    TRATON

    -3,18 %
    -1,56 %
    +3,34 %
    +12,21 %
    +20,72 %
    +70,79 %
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    Verfasst von Markt Bote
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