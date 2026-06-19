Bitcoin-Kurs aktuell
Bitcoin rutscht unter 63.000 USD – Altcoins folgen im Wochenminus - 19.06.26
Foto: CHROMORANGE_Michael Bihlmayer - picture alliance
Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Minus. In den letzten 24 Stunden verlor der Bitcoin -0,50 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 63.049,05USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum verloren -1,11 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um -1,67 %, Solana SOL/USD änderte sich um -2,11 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um -2,87 %, ETH/USD um +0,82 %, SOL/USD um -0,94 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um -1,91 %.
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