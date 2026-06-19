SURTECO GROUP: Zustimmung bei Hauptversammlungs-Tagesordnung, Oberbeck wieder im Aufsichtsrat

Tagesordnungspunkte der Hauptversammlung fanden breite Zustimmung; Jan Oberbeck wurde als Aufsichtsrat wiedergewählt.

Geschäftsjahr 2025: Umsatz 821,2 Mio. € (Vorjahr 856,6 Mio. €); Rückgang infolge schwacher Nachfrage, Aufgabe des Imprägnat‑Geschäfts und negativer Wechselkurseinflüsse; organischer Umsatzrückgang -2 %.

Bereinigtes EBITDA (EBITDA adjusted) 2025: 80,2 Mio. € (Vorjahr 95,3 Mio. €).

Q1 2026: Umsatz 208,4 Mio. € (Vorjahr 222,3 Mio. €); EBITDA adjusted 26,7 Mio. € (konstant zum Vorjahr); Konzerngewinn 1,3 Mio. € vs. Verlust -5,1 Mio. € im Vorjahresquartal.

Ausblick 2026: Umsatzprognose 780–830 Mio. €; EBITDA adjusted erwartet 70–90 Mio. €.

Kein Dividendenvorschlag, da der Jahresfehlbetrag durch Entnahme aus Gewinnrücklagen ausgeglichen wurde.

Der nächste wichtige Termin, Die Hauptversammlung findet statt im Haus der Bayerischen Wirtschaft, bei SURTECO GROUP ist am 19.06.2026.

Der Kurs von SURTECO GROUP lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 9,7500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,76 % im Minus.







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