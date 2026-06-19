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    Rohöl könnte eskalieren

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    Straße von Hormus: Iran macht die Meerenge wieder dicht

    Nicht ganz dicht oder doch offen: Die Straße von Hormus ist anscheinend wieder geschlossen, die Berichtslage ist unklar.

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    Rohöl könnte eskalieren - Straße von Hormus: Iran macht die Meerenge wieder dicht
    Foto: Altaf Qadri - AP

    Der Iran hat die Straße von Hormus offenbar wieder geschlossen. Trotz des Memorandums von Versailles verlangt das Iran-Regime eine Genehmigung für die Passierung. Das geht aus einem aktuellen Beitrag der sogenannten Persian Gulf Strait Authority amFreitag hervor, einer iranischen Behörde.

    Es müssten Anträge gestellt und genehmigt werden, faktisch als eine Maut, die das Regime erhebt. Damit dürfte der Trump-Deal vom Tisch sein. Demensprechend steigt der Rohölpreis der Sorte Brent leicht an. 

    Die Nachrichtenlage ist aber unübersichtlich: Von Seiten der USA gibt es derzeit noch keine aktuelle Stellungnahme. 

    Auch die Friedensverhandlungen in der Schweiz finden nicht statt. Der Iran scheint sich an das Memorandum von Versailles nicht gebunden zu fühlen, da Israel weiter Einsätze gegen die Terrormiliz Hisbollah durchführt. 

    Am Freitagnachmittag berichtete Reuters, dass sich Israel und die Hisbollah auf eine Waffenruhe geeinigt hätten, die am Freitag um 16 Uhr Ortszeit in Kraft treten soll. Die Nachrichtenagentur beruft sich dabei auf einen hochrangigen US-Beamten, heißt es. 

    In einer Erklärung des Schweizer Außenministeriums hieß es, die Gespräche seien verschoben worden, die Schweiz sei weiterhin bereit, die Gespräche zu erleichtern, und die entsprechenden Vorbereitungsarbeiten würden fortgesetzt.

    Laut Medienberichten sollen iranische Funksprüche zudem Tanker warnen, die Straße nicht zu durchqueren. 

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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