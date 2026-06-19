JPMORGAN stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Underweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Henkel mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Vor den Zahlen am 6. August passte Celine Pannuti ihr Bewertungsmodell für den Konsumgüterkonzern an jüngste Branchendaten sowie Gespräche mit dem Management an, wie sie am Freitag in ihrem Ausblick schrieb. Im zweiten Quartal sollte sich das organische Umsatzwachstum vor allem dank des Klebstoffgeschäfts auf 3,7 Prozent beschleunigt haben./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 12:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2026 / 12:16 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 12:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2026 / 12:16 / BST
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Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,73 % und einem Kurs von 70,54EUR auf Tradegate (19. Juni 2026, 14:17 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Celine Pannuti
Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 65
Kursziel alt: 65
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Celine Pannuti
Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE
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