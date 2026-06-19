Deutsche Telekom Aktie fällt auf 26,43€ - 19.06.2026

Mit einer Performance von -1,93 % musste die Deutsche Telekom Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,22 %, geht es heute bei der Deutsche Telekom Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Die Deutsche Telekom ist ein führender europäischer Telekommunikationskonzern (Marke u.a. Telekom, T‑Mobile). Kerngeschäft: Mobilfunk, Festnetz, Internet, TV, Cloud- und IT-Dienste für Privat- und Geschäftskunden. Starke Marktstellung in Deutschland, USA (T‑Mobile US) und Europa. Wichtige Konkurrenten: Vodafone, Telefónica, Orange, AT&T, Verizon. Stärken: Skalenvorteile, 5G-Ausbau, integrierte Netzinfrastruktur.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Deutsche Telekom, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -18,20 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Telekom Aktie damit um -5,52 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,24 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Deutsche Telekom eine negative Entwicklung von -3,20 % erlebt.

Deutsche Telekom Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,52 % 1 Monat -8,24 % 3 Monate -18,20 % 1 Jahr -10,89 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Telekom Aktie

Stand: 19.06.2026, 14:27 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Dividende und Bewertung der DT-Aktie. Der Großteil diskutiert die attraktive Netto-Dividende und ein mögliches Kursziel um/über 30 EUR im kommenden Jahr; gleichzeitig gibt es Gegenstimmen, die den Titel aktuell als Ladenhüter sehen und Kurse um ca. 25 EUR vermuten. Zudem wird die Belastung durch jüngste Kursverluste bei Telekom-Werten und der Einfluss von Wettbewerbern auf die Kursentwicklung thematisiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

Informationen zur Deutsche Telekom Aktie

Es gibt 5 Mrd. Deutsche Telekom Aktien. Damit ist das Unternehmen 129,89 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von Deutsche Telekom

Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,73 %. ORANGE notiert im Minus, mit -0,44 %. AT&T notiert im Plus, mit +0,94 %. Telefonica verliert -0,75 % Vodafone Group notiert im Minus, mit -2,66 %.

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Ob die Deutsche Telekom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Telekom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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